Nông nghiệp - Nông thôn Công nghệ cao dịch chuyển ngành chăn nuôi Từ mô hình nhỏ lẻ, ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố đang chuyển sang quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, tuân thủ quy trình an toàn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, bảo vệ môi trường, đem lại giá trị kinh tế ổn định cho người dân.

Mô hình chăn nuôi bò 3B của hộ ông Phẩm Hải Khanh đem lại nhiều tiện ích. Ảnh: QUANG VIỆT

Hiệu quả chăn nuôi công nghệ cao

Do chăn nuôi nhỏ lẻ gây ra nhiều rủi ro về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nên ngành chức năng trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang chăn nuôi tập trung, khép kín, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh.

Ông Phẩm Hải Khanh (thôn Nông Sơn 1, xã Điện Bàn Tây) đang nuôi 30 con bò 3B theo phương thức công nghệ cao, cho biết thông thường bò 3B nuôi 12 tháng mới xuất bán; thời gian dài nên chi phí lớn, khó có lợi nhuận cao.

Qua tìm hiểu, học hỏi, ông Khanh đã rút ngắn thời gian nuôi bò 3B xuống còn 9 tháng bằng cách vỗ béo khá đặc biệt. Ngoài thức ăn chủ đạo là cỏ voi, ông bổ sung các phụ gia sinh học như dầu thực vật, cám lên men... giúp bò tiêu hóa tốt hơn. Nhờ đó, bò không ăn quá nhiều thức ăn mà hấp thụ hiệu quả hơn, béo nhanh hơn, rút ngắn chu kỳ nuôi.

Các công đoạn ủ chua, phối trộn thức ăn cho đến vận chuyển, đưa thức ăn vào máng ở chuồng trại đều được đồng bộ và áp dụng máy móc nên nhanh chóng, đều đặn, hạn chế thất thoát và đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng. Cùng với đó, các công đoạn xử lý chất thải cũng được đồng bộ bằng máy móc nên hạn chế phát sinh khí độc như amoniac trong môi trường chuồng trại.

Cách chăn nuôi bò của ông Khanh không sử dụng chất tăng trưởng hay chất tạo nạc. Bò 3B phát triển hoàn toàn tự nhiên, nhờ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc tốt, tối ưu hóa môi trường sống nên sinh trưởng nhanh, chất lượng tốt, sản phẩm thịt sạch, an toàn. Đặc biệt, các khâu trong quá trình nuôi bò của ông Khanh đều được ghi chép cẩn thận từ con giống kiểm dịch, thời gian trồng cỏ voi, địa điểm mua thức ăn… nên dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Một mô hình chăn nuôi bền vững khác là trại nuôi heo an toàn của Hợp tác xã Trung Toàn Phát (thôn An Phú, xã Quế Sơn Trung). Ông Đặng Ngọc Trung, Giám đốc Hợp tác xã Trung Toàn Phát, cho biết đơn vị đang nuôi 900 con heo thương phẩm theo phương thức công nghệ cao nhằm hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hợp tác xã đã đầu tư trang trại nuôi heo khép kín, cách xa khu dân cư, chuồng trại kiên cố được khử khuẩn, sát trùng, cách ly. Mỗi khi xe hay người đi vào khu chăn nuôi heo đều phải sát khuẩn bằng thuốc tím.

Điểm nổi trội của mô hình này là ứng dụng công nghệ tự động hóa hoàn toàn trong chăn nuôi. Hệ thống cho ăn, uống được lập trình chính xác theo từng giai đoạn sinh trưởng của heo; hệ thống quạt công nghiệp, máy lạnh, máy sưởi hoạt động đồng bộ, giữ môi trường chuồng trại luôn thông thoáng, giúp đàn heo tăng trưởng nhanh, hạn chế dịch bệnh.

“Chúng tôi túc trực, giám sát 24/24 giờ tại trang trại, nếu phát hiện yếu tố bất thường, sẽ xử lý ngay. Kiểm soát tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh là yếu tố sống còn trong chăn nuôi quy mô lớn. Khi chi phí sản xuất được tiết giảm, lợi nhuận sẽ tăng lên”, ông Trung nói.

Hướng đi mới phù hợp xu thế

Ông Đặng Văn Tính, Phòng Kế hoạch - kiểm tra (Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng) cho hay, để đảm bảo đầu ra bền vững trong chăn nuôi, đơn vị khuyến khích các hợp tác xã hình thành chuỗi liên kết với nông dân và doanh nghiệp để đảm bảo các khâu từ con giống chất lượng đến quy trình kỹ thuật, phương thức đầu tư công nghệ cao, kênh phân phối.

Thực tế hoạt động chăn nuôi của các hợp tác xã trên địa bàn cho thấy chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế rủi ro, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là hướng đi phù hợp với xu thế chăn nuôi an toàn, bền vững hiện nay, nhất là đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.

Ông Tính cho rằng, chăn nuôi công nghệ cao có cái khó là đòi hỏi nguồn vốn đầu tư không nhỏ. Người chăn nuôi có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của thành phố để mở rộng đầu tư.

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Trưởng Ban công tác nông dân Hội Nông dân thành phố cho rằng, từ ngày 1/1/2025, Luật Chăn nuôi chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển lớn trong quá trình tái cấu trúc ngành chăn nuôi nước ta. Luật đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như cấm chăn nuôi tại khu vực đô thị, quy chuẩn hóa hệ thống chuồng trại, xử lý chất thải, và yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đó là những yếu tố hướng đến phát triển bền vững, nâng cao tiêu chuẩn ngành.

Trong bối cảnh đó, chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và quản trị minh bạch là hướng đi tất yếu để thích ứng tốt. Hội Nông dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương vận động, tập huấn giúp các chủ thể chăn nuôi tối ưu hóa khẩu phần ăn để tăng cường sức khỏe cho động vật nuôi, giảm lượng chất thải, khí thải ra môi trường.

“Phát triển các mô hình chăn nuôi thông minh, ứng dụng công nghệ cao là tín hiệu vui trong tái cơ cấu, phát triển ngành chăn nuôi bền vững, hiện đại”, ông Út nói.