Thông tin doanh nghiệp Công nghệ nổi bật có trong tủ mát hiện đại - Giải pháp bảo quản thực phẩm Tủ mát là thiết bị quan trọng giúp bảo quản thực phẩm giữ trọn độ tươi ngon, an toàn và tiết kiệm điện. Công nghệ làm lạnh hiện đại giúp làm lạnh nhanh, duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Denver miền Bắc chia sẻ 3 công nghệ nổi bật đang được ứng dụng trong các dòng tủ mát hiện đại, giúp nâng cao hiệu suất bảo quản thực phẩm tươi ngon và an toàn.

Hệ thống làm lạnh gián tiếp - Lạnh sâu và đều khắp khoang tủ

Hệ thống làm lạnh trực tiếp là dàn lạnh được cấy trực tiếp trong lòng tủ không có quạt gió nên làm lạnh nhanh hơn. Tuy nhiên, hơi lạnh phân bổ không đồng đều nên dễ xảy ra hiện tượng đóng tuyết, đọng nước, và nhiệt độ giữa các vùng trong tủ bị chênh lệch. Ngoài ra, hệ thống làm lạnh này chỉ bảo quản được nước đóng chai, không bảo quản được rau củ, trái cây vì dễ bị táp rau, héo úa.

Hệ thống làm lạnh gián tiếp là công nghệ được trang bị trên nhiều dòng tủ mát hiện đại giúp duy trì nhiệt độ ổn định và đồng đều khắp bộ khoang tủ. Hệ thống làm lạnh gián tiếp là công nghệ làm lạnh qua quạt gió, sau đó hơi lạnh được phân bổ đồng đều từ trên xuống dưới, giúp tránh tình trạng đọng nước, táp úa rau củ, giữ được độ tươi ngon và vẻ ngoài hấp dẫn.

Đặc biệt, công nghệ làm lạnh gián tiếp còn giúp tủ mát rau quả không bị đóng tuyết, không đọng nước và không cần xả đá, giúp lòng tủ luôn khô ráo, sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, không cần mất thời gian xả đá thủ công, giúp việc sử dụng tủ trở nên tiện lợi và tiết kiệm thời gian và công sức.

Hệ thống làm lạnh gián tiếp giúp hơi lạnh phân bổ đồng đều khắp khoang tủ, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon, lâu dài.

Gas làm lạnh R600A - Thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện

Gas R600A là loại gas tự nhiên được sử dụng phổ biến trong các dòng tủ mát hiện đại nhờ khả năng làm lạnh vượt trội và thân thiện với môi trường. Đây là loại gas đạt chuẩn quốc tế về an toàn và hiệu suất, không gây ảnh hưởng đến tầng ozone và có chỉ số hiệu ứng nhà kính thấp.

Với hiệu suất làm lạnh nhanh, gas R600A giúp rút ngắn thời gian làm lạnh từ 20 - 30% so với các loại gas truyền thống. Thực phẩm được làm mát nhanh hơn, giữ trọn độ tươi ngon và dinh dưỡng tự nhiên. Bên cạnh đó, loại gas này còn giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái, ổn định và ít gây tiếng ồn.

Gas làm lạnh R600a an toàn và thân thiện với môi trường.

Lớp bảo ôn siêu dày - Giữ lạnh lâu, duy trì nhiệt độ ổn định

Một trong những yếu tố quan trọng giúp tủ mát giữ độ lạnh lâu và ổn định là lớp bảo ôn siêu dày. Đây là lớp vật liệu cách nhiệt được thiết kế bao quanh khoang tủ, giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng 0 - 10°C, phù hợp để bảo quản rau củ, đồ uống, sữa, thịt cá và các loại thực phẩm tươi sống khác.

Nhờ khả năng giữ lạnh lâu, tủ mát vẫn có thể duy trì độ mát trong một thời gian nhất định ngay cả khi mất điện tạm thời, giúp thực phẩm không bị hư hỏng hay mất chất dinh dưỡng. Đặc biệt, lớp bảo ôn siêu dày còn hạn chế thất thoát hơi lạnh ra bên ngoài, giúp máy nén không phải hoạt động quá tải, tiết kiệm điện năng. Từ đó, tủ mát vận hành ổn định và bền bỉ hơn theo thời gian.

Lớp bảo ôn siêu dày giúp giữ nhiệt cực lâu.

Các loại tủ mát hiện đại phổ biến hiện nay

Hiện nay trên thị trường có 2 loại tủ mát phổ biến:

- Tủ mát kiểu dáng đứng: Thiết kế dạng đứng, cửa kính mở trước, gồm 1, 2 hoặc 3 cánh. Tiết kiệm diện tích mặt sàn, phù hợp với cửa hàng nhỏ hoặc cần tận dụng chiều cao để trưng bày nhiều tầng. Kiểu dáng này thường dùng để bảo quản đồ uống, sữa, thực phẩm đóng gói, rau củ… phù hợp cho khu vực trưng bày chính trong cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hoa quả và siêu thị mini.

- Tủ mát kiểu dáng nằm ngang: Thiết kế dạng ngang, cửa trượt sang hai bên ở mặt trước, dễ dàng nhìn thấy sản phẩm từ trên cao, phù hợp trưng giúp tối ưu cho việc bảo quản thực phẩm đóng gói, đồ chế biến sẵn số lượng lớn, thực phẩm thịt cá tươi sống. Tuy nhiên, tủ nằm ngang chiếm diện tích chiều ngang nhiều hơn nên phù hợp cho cửa hàng tủ mát trưng bày thực phẩm tươi , cửa hàng tạp hóa lớn, siêu thị trong trung tâm thương mại và tổng kho hoa quả lớn.

Tủ mát kiểu dáng đứng phù hợp cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô vừa và nhỏ.

Công nghệ làm lạnh hiện đại là yếu tố quan trọng giúp tủ mát hiện đại vận hành ổn định, giữ thực phẩm luôn tươi ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể lựa chọn được dòng tủ mát có công nghệ làm lạnh đáp ứng nhu cầu bảo quản và trưng bày thực phẩm. Nếu đang tìm kiếm tủ mát bền bỉ, công nghệ lạnh nhanh, hiện đại và tiết kiệm điện, sản phẩm tủ mát Denver là lựa chọn phù hợp. Với công nghệ tiên tiến và dịch vụ tận tâm từ Denver Miền Bắc, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, độ bền và hiệu quả bảo quản thực phẩm tối ưu.