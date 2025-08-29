Giao thông - Xây dựng Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà UBND thành phố vừa ban hành các quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất ở tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3), thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND của UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 36 B2-3A, vị trí đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, thuộc đất ở tại đô thị đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất này là 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 48.807.645 đồng/m2.

Tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND của UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 28 B2-3A, đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, đất ở tại đô thị đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 50.507.645 đồng/m2.

Còn tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND, UBND thành phố đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 27 B2-3A, vị trí đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, loại đất ở tại đô thị cũng đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 49.507.645 đồng/m2.