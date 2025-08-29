Thứ Sáu, 29/8/2025
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà

GIA KHẢI 29/08/2025 07:40

UBND thành phố vừa ban hành các quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất ở tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3), thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND của UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 36 B2-3A, vị trí đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, thuộc đất ở tại đô thị đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất này là 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 48.807.645 đồng/m2.

Tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND của UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 28 B2-3A, đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, đất ở tại đô thị đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 50.507.645 đồng/m2.

Còn tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND, UBND thành phố đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Lô 27 B2-3A, vị trí đất nằm 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và đường Lưu Đình Chất (tiếp giáp phía sau). Diện tích lô đất rộng 105m2, loại đất ở tại đô thị cũng đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của lô đất 47.307.645 đồng/m2, giá trúng đấu giá là 49.507.645 đồng/m2.

Phường Ngũ Hành Sơn
