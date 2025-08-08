Khoa học - Công nghệ Công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin: "Cú hích" tạo động lực từ chính sách mới Ngày 15/8 tới đây, Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Chuyển đổi số là nền tảng hàng đầu để phục vụ hiệu quả quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp cũng như sắp xếp địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Vận hành tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Quy định mức hỗ trợ là chính sách kịp thời, cần thiết và mang tính động viên lớn đối với những người đang ngày đêm “cầm lái” cho quá trình chuyển đổi số ở các bộ, ngành, địa phương, là những “kỹ sư” thầm lặng xây dựng nền tảng cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ta.

Lấp khoảng trống chính sách

Chuyển đổi số không chỉ là xu thế chung trên quy mô toàn cầu mà đã trở thành một đòi hỏi cấp bách và tất yếu trong sự phát triển bền vững của quốc gia. Đội ngũ làm công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin là lực lượng then chốt, chịu trách nhiệm vận hành, bảo vệ và phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn dữ liệu, tài sản quốc gia trong kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, thời gian qua, chế độ, chính sách dành cho lực lượng này chưa thực sự tương xứng với tầm quan trọng và tính đặc thù của công việc. Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ra đời đã lấp khoảng trống đó, thể hiện sự ghi nhận và quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nguồn nhân lực chuyển đổi số, những người đang góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý, sản xuất và phục vụ người dân.

Theo tinh thần của nghị định, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cả lực lượng vũ trang, sẽ được hưởng phụ cấp hỗ trợ hằng tháng, tùy theo vị trí, trình độ và khối lượng công việc. Điều này không chỉ giúp thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, mà còn tạo động lực để đội ngũ này cống hiến nhiều hơn, sáng tạo hơn trong nhiệm vụ được giao.

Trong bức tranh chuyển đổi số quốc gia, thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là địa phương đi đầu, là “phòng thí nghiệm số” của cả nước.

Với nhiều năm liên tiếp được đánh giá là thành phố dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số (DTI), Đà Nẵng đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, dữ liệu mở, chính quyền điện tử, đô thị thông minh…

Những sáng kiến như Cổng dữ liệu mở, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP), ứng dụng “Danang Smart City”, hay việc đưa AI, IoT vào giao thông, y tế, giáo dục... cho thấy tư duy tiên tiến và cách làm bài bản của thành phố bên sông Hàn.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin không chỉ là người thực thi, mà còn là người kiến tạo, vừa làm, vừa đề xuất, sáng tạo mô hình mới, cách làm mới.

Chính vì vậy, Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ sẽ là cơ hội lớn đối với cán bộ chuyển đổi số tại Đà Nẵng, giúp họ được ghi nhận đúng mức, tạo điều kiện yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. Việc chính sách “đến đúng người, đúng việc” cũng là lời khẳng định rằng sự phát triển của chính quyền số không thể thiếu đi những con người giỏi giang, tận tụy và được bảo đảm quyền lợi thỏa đáng.

“Đòn bẩy” thúc đẩy chuyển đổi số

Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Theo đó, đối tượng trên được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ trên được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cần nhấn mạnh rằng, Nghị định số 179/2025/NĐ-CP không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng: Chính phủ coi chuyển đổi số là trọng tâm của cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời đây cũng là bước tiến trong cải cách thể chế, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo mật.

Từ chính sách này, các bộ, ngành và địa phương cũng cần chủ động xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ chuyển đổi số theo hướng chuyên sâu, có lộ trình đào tạo và sử dụng hiệu quả.

Nhất là tại các địa phương như Đà Nẵng chúng ta, cần phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân của các trung tâm dữ liệu, các chuyên gia công nghệ thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số tổng thể.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2025/NĐ-CP là bước đi đúng lúc, đúng hướng. Chính sách này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là đòn bẩy để đội ngũ cán bộ chuyên trách vững tâm, vững tay chèo trong hành trình xây dựng nền tảng số Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng, với vai trò tiên phong, có điều kiện lý tưởng để thực thi hiệu quả nghị định này, trở thành điển hình về cả chính sách lẫn thực tiễn, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và phát triển bền vững trên nền tảng số.