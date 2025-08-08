Chính trị Công tác đối ngoại kiến tạo động lực phát triển mới Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hội nhập và phát triển toàn diện.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hữu nghị hợp tác với thành phố Genova, Ý 2025. Ảnh Sở Ngoại vụ

Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Thành ủy, đồng thời khẳng định sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, một lĩnh vực ngày càng giữ vai trò chiến lược trong phát triển thành phố hiện đại, hội nhập và bền vững.

Nâng tầm công tác đối ngoại

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy UBND thành phố luôn xác định công tác đối ngoại là một trong những nội dung trọng tâm, then chốt. Trên tinh thần bám sát định hướng của Thành ủy, Đảng ủy đã trực tiếp lãnh đạo UBND thành phố cụ thể hóa các chủ trương đối ngoại thành chương trình, kế hoạch hành động sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản của Đảng ủy, công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng.

Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết hơn 120 thỏa thuận quốc tế, tiếp đón hơn 3.000 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều đoàn cấp cao như nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia và bộ trưởng các nước.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Đà Nẵng, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục và chuyển giao tri thức quốc tế.

Không dừng lại ở việc tăng cường giao lưu, Đảng ủy UBND thành phố còn chú trọng đổi mới tư duy đối ngoại, xác định đối ngoại là một trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Kang Boosung bức ảnh pháo hoa của đội Hàn Quốc tham gia DIFF 2025 nhân dịp Tổng Lãnh sự thăm, làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đối ngoại không chỉ là công cụ hỗ trợ phát triển, mà còn là động lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, thu hút các nguồn lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển nội sinh.

Ngoại giao kinh tế được lồng ghép hiệu quả trong các chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế. Nhờ đó, thành phố đã thu hút hơn 1.263 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 10,9 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các ngành mũi nhọn như công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, du lịch bền vững.

Cùng với đó, tinh thần hội nhập sâu rộng và thực chất luôn được Đảng ủy quán triệt trong công tác chỉ đạo.

Thành phố chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, tham gia tích cực các diễn đàn quốc tế như APEC, ASEAN, APCS, PNLG, CITYNET, Meet Da Nang, Meet ASEAN, Meet U.S., Meet Korea..., đồng thời tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực.

Qua đó, hình ảnh một Đà Nẵng năng động, cởi mở, có trách nhiệm đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Xây dựng vị thế mới cho Đà Nẵng

Định hướng công tác đối ngoại nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được xác lập rõ nét trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII: Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là bước đi tất yếu để Đà Nẵng tiếp tục giữ vị thế tiên phong trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, từ trái sang) và Tham tán Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Chang Ho-seung (thứ 3, từ phải sang) trao hoa, quà, voucher cho nhóm du khách Hàn Quốc thứ một triệu đến Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND thành phố đã cụ thể hóa thành các định hướng trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu: “Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại và liên kết vùng”.

Theo đó, Đảng ủy UBND thành phố xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số; tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác song phương, đa phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo…

Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường… cũng được Đảng ủy chú trọng, nhằm tạo sự phát triển đồng bộ, toàn diện và gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển bền vững của thành phố.

Đặc biệt, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo và điều phối công tác hội nhập quốc tế được xác định là khâu then chốt để phát huy vai trò của chính quyền thành phố trong môi trường hợp tác đa tầng, đa lĩnh vực.

Trong bối cảnh Đà Nẵng được Trung ương trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặt kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, công tác đối ngoại càng đòi hỏi sự lãnh đạo chủ động, nhạy bén và bài bản.

Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong định hướng chiến lược, huy động hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào tiến trình hội nhập, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong khu vực và trên thế giới.