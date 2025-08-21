Xây dựng Đảng Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng được tăng cường ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần “ở đâu có lãnh đạo, ở đó có kiểm tra, giám sát”, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thăng Bình lần thứ I biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

Tại Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Đảng bộ cấp xã xác định, với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh về cơ sở, công tác kiểm tra - giám sát (KT-GS) càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Không chỉ là chức năng lãnh đạo, KT-GS còn là công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát hiện và ngăn ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích nhân dân. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Cảnh tỉnh, phòng ngừa sai phạm

Tại Đảng bộ xã Thăng Bình, hàng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều ban hành và thực hiện tốt chương trình KT-GS; chú trọng KT-GS đối với tập thể và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đã kiểm tra 47 tổ chức Đảng, 63 đảng viên; giám sát 34 tổ chức Đảng, 44 đảng viên. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đã kiểm tra 33 tổ chức Đảng, giám sát 29 tổ chức Đảng, 38 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 8 đảng viên.

Theo bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình, qua KT-GS đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

“Việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”, bà Trang nhìn nhận.

Cùng với việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, tại Đảng bộ xã Phú Ninh, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch KT-GS đề ra đúng quy định, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Ninh cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy chỉ đạo, tiến hành 77 cuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 112 cuộc và các chi bộ trực thuộc triển khai 392 cuộc KT-GS.

Nội dung tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, bức thiết, sát với thực tiễn điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận rõ đúng sai và đã xử lý 10 đảng viên vi phạm.

“Kết quả KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhiều tổ chức Đảng được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao trong công tác này”, ông Linh nói.

Thể hiện tính nghiêm minh của Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, ở nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác KT-GS và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Ninh lần thứ I biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện KT-GS có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Xử lý kịp thời đối với những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kết luận KT-GS của Trung ương.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã lần thứ I nhấn mạnh, làm tiền đề tiên quyết cho việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra ở 5 năm đến.

Hiệu quả, hiệu lực của công tác KT-GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là ngay từ chi bộ, kết luận rõ đúng sai, xử lý nghiêm vi phạm, giáo dục chung, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nguồn nội lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình, cho hay Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT-GS phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Với tinh thần ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa, Đảng ủy xã nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề được dư luận quan tâm.

Cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có nhiều đơn thư, tố cáo phản ánh để chấn chỉnh, uốn nắn, cảnh báo, phòng ngừa khuyết điểm, hạn chế, vi phạm từ lúc mới manh nha.

“Đảng bộ chú trọng, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có vấn đề nổi cộm hoặc có dấu hiệu vi phạm; cũng như theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thông báo kết luận sau KT-GS nhằm thể hiện tính nghiêm minh của Đảng”, bà Trang chia sẻ.