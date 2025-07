Công trình thanh niên “ Nước ấm vùng cao” cho học sinh vùng cao

Giảm nghèo - An sinh Công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao” cho học sinh vùng cao ĐNO - Trong hai ngày 11 và 12/7, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện xã hội quy mô lớn tại các xã miền núi và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại xã Phước Trà, thành phố Đà Nẵng) với tổng kinh phí thực hiện 170 triệu đồng.

Đây là hoạt động của Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè 2025, theo kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và chỉ đạo của Bộ Công an.

Điểm nhấn của chương trình là công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao”, mô hình sử dụng bếp củi tạo nước nóng T-Sona lắp đặt tại 3 điểm trường mầm non, tiểu học thuộc các xã Trà Linh, Trà Tập và Nam Trà My. Tổng trị giá công trình là 50 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao”, mô hình sử dụng bếp củi tạo nước nóng T-Sona, được lắp đặt tại 3 điểm trường mầm non, tiểu học thuộc các xã Trà Linh, Trà Tập và Nam Trà My. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) của tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng.

Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng 40 xe đạp cho học sinh, hộ nghèo tại xã Hiệp Đức và Phước Trà. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng với đó, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 40 xe đạp và 40 suất quà cho học sinh, hộ nghèo tại xã Hiệp Đức và xã Phước Trà (trị giá hơn 100 triệu đồng); triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn”, trao 3 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; đồng hành Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, trao quà tặng đơn vị và học viên có tiến bộ trong quá trình điều trị.