Thông tin doanh nghiệp Công ty Điện lực Đà Nẵng: Các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tháng cuối năm 2025 tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Công ty Điện lực Đà Nẵng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân phối hợp thực hiện biện pháp sau.

Công tác chuẩn bị:

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống cung cấp điện do đơn vị hoặc gia đình quản lý. Không để điện rò rỉ ra lên mái tôn, nhà cửa, cây cối, hàng rào...

- Phối hợp với đơn vị quản lý điện để chặt, tỉa cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và những cây có khả năng đổ vào kết cấu công trình điện

- Không lắp đặt thiết bị điện tại nơi có nguy cơ ngập nước hoặc ẩm ướt; trong nhà phải lắp đặt các thiết bị đóng, cắt chống dòng rò chất lượng cao.

- Khi thực hiện chèn chống nhà cửa trước mưa bão, cần đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây điện.

Trường hợp mưa to, gió lớn phải lưu ý, đề phòng:

- Không trú tránh dưới cột điện, gần công trình điện khi trời mưa, giông sét, không chạm vào dây chằng, dây nối đất, thùng công tơ, kết cấu khác…

- Khi phát hiện: Dây điện đứt, cây ngã đổ vào đường dây, trạm điện, móng cột sạt lở, bị đổ phóng điện… thì không cho người, vật nuôi lại gần và báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền, công an địa phương.

- Cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà khi bị mưa ngập các tủ, ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn...

- Không di chuyển, đi lại bằng thuyền, bè... trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước. Không buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện. Không mang vác, lắp dựng vật dụng, công trình, vật kiến trúc gần đường dây, trạm điện để tránh nguy cơ phóng điện.

- Khi có mưa bão, giông sét: không sửa chữa điện; không leo lên mái nhà, sân thượng; không đứng gần đường dây điện.

- Thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn để phòng, chống tai nạn. Chỉ đóng điện khi đã loại trừ toàn bộ hư hỏng, các hiện tượng mất an toàn.

Cấp cứu người bị điện giật: Cần khẩn trương cắt điện, tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng dụng cụ cách điện, nhanh chóng cứu chữa đồng thời gọi điện thoại cấp cứu 115.

Điện thoại liên lạc khi có tình huống khẩn cấp: 19001909

Công ty Điện lực Đà Nẵng rất mong nhận được sự phối hợp của các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân.