Chính trị Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng ĐNO - Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp, với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

3 kết quả đồng thuận

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết trong hai ngày vừa qua, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp, với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Cùng với Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao gồm các phiên thảo luận, các sự kiện bên lề đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh khá rõ nét bức tranh tình hình tội phạm mạng trên thế giới, nỗ lực của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, cá nhân và yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Đồng thời, Hội nghị đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống tội phạm mạng trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các nhà lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ mở ký.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên hợp quốc, Ban tổ chức, các cơ quan chức năng của Việt Nam, cùng các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ tình nguyện viên, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí, những người đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ và công sức để tạo nên thành công của sự kiện trọng đại này.

Qua Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận.

Trước hết, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế; đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng thực sự trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Kế tiếp, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự Lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Cuối cùng, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công Lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

"Nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; với sự coi trọng đặc biệt, xác định an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền riêng tư, quyền con người, niềm tin xã hội số, với hệ thống pháp luật, chiến lược quốc gia đã có, Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại.

Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu "Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình."

Ông John Brandolino, đại diện Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo - Công ước có hiệu lực

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề về điều ước quốc tế tại Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, hai ngày Lễ mở ký và hội nghị cấp cao vừa qua đánh dấu chặng cuối của một hành trình khởi đầu từ năm 2019, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập Ủy ban đặc biệt để đàm phán về công ước mới này.

Quá trình đàm phán được ghi nhận là một trong những nỗ lực xây dựng Công ước toàn diện và bao trùm nhất trong lịch sử Liên hợp quốc và hội nghị cùng lễ ký kết lần này cũng đã tiếp nối tinh thần đó.

Theo ông John Brandolino, các phiên thảo luận cấp cao, thảo luận bàn tròn, sự kiện bên lề và các triển lãm đã làm phong phú thêm các cuộc trao đổi của sự kiện. Thông điệp rút ra từ các cuộc thảo luận là: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người - cả trong thế giới thực và trên không gian mạng.

Tuy nhiên, ông John Brandolino lưu ý: "việc đàm phán Công ước mới chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của các nước là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo - Công ước có hiệu lực."

Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc, bà Faouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, bày tỏ lời cảm ơn tới các quốc gia thành viên, các quốc gia quan sát viên, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các cơ sở học thuật và khu vực tư nhân, vì đã cùng nhau đạt được kết quả đáng ghi nhận này - nhờ tinh thần bao trùm, sự đại diện rộng rãi và tinh thần làm việc tập thể.