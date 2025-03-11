Thông tin doanh nghiệp Container kho 20 feet - Giải pháp lưu trữ vật tư công trình tiết kiệm chi phí Container kho 20 feet đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng tại Việt Nam với chi phí chỉ vừa phải, tiết kiệm so với kho truyền thống.

Tổng quan container kho 20 feet tiêu chuẩn 20DC

Container 20DC là loại thùng chứa khô 20 feet được chế tạo từ thép Corten chống gỉ sét, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO cho vận tải hàng hải. Cấu tạo của container kho bao gồm các bộ phận chính: khung thép chịu lực, sàn gỗ tự nhiên hoặc thép, vách nóc bằng thép chịu lực cao, hệ thống cửa kép, góc chịu lực corner fitting, hệ thống chốt cài và thanh ray cửa.

Đặc điểm nhận dạng container 20 feet chất lượng đầu tiên là phải có CSC plate còn nguyên vẹn ghi đầy đủ thông tin chứng nhận an toàn. Mã số container phải rõ ràng theo chuẩn quốc tế và có logo hãng tàu uy tín như Maersk, MSC, YML... Điều này đảm bảo container đã qua kiểm định nghiêm ngặt và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vận tải.

Container khô 20 feet sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khi sử dụng làm kho chứa. Tính tiêu chuẩn hóa quốc tế giúp dễ dàng vận chuyển và lắp đặt bằng xe cẩu thông thường. Tuổi thọ của container rỗng có thể kéo dài 15-20 năm với khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt và độ ẩm cao của khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Kích thước và thông số kỹ thuật Container 20 feet

Kích thước bên ngoài của container kho 20 feet là 6.058m dài, 2.438m rộng và 2.591m cao. Trong khi đó, kích thước bên trong sử dụng thực tế là 5.898m x 2.350m x 2.381m. Sự chênh lệch này cần được tính toán kỹ lưỡng khi lập kế hoạch lưu trữ vật tư công trình.

Container có thể chứa được tối đa 28 tấn hàng hóa, phù hợp với hầu hết vật liệu xây dựng như xi măng, gạch ngói, thép xây dựng và máy móc thiết bị.

Lý do Container 20 Feet là lựa chọn tối ưu cho kho công trình

Chi phí đầu tư cho container kho chỉ từ 23-30 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với xây dựng kho bê tông truyền thống tốn 80-120 triệu đồng. Tính linh hoạt cao cho phép di chuyển container theo tiến độ thi công, đặc biệt hữu ích cho các công trình tuyến đường hoặc cầu cống kéo dài.

Ưu điểm triển khai nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian quý báu. Container có thể sằn sàng sử dụng trong 1-2 ngày thay vì phải đợi 1-2 tháng để xây dựng kho truyền thống.

Độ bền và tính bảo mật của container kho vượt trội hơn nhiều so với kho tạm bằng tôn. Container chịu được gió bão cấp 12 và môi trường ẩm ướt trong mùa mưa. Hệ thống khóa chắc chắn với 4 điểm khóa giúp chống trộm cắp vật tư, vấn đề thường gặp tại các công trình xây dựng.

Ứng dụng Container 20 Feet làm kho chứa hàng tại công trình

Container kho 20 feet thể hiện tính linh hoạt cao trong việc lưu trữ đa dạng vật liệu xây dựng. Từ xi măng, sắt thép xây dựng, gạch ngói cho đến sơn nước và các hóa chất chống thấm. Không gian được chia thành các khu vực riêng biệt để tránh ảnh hưởng lẫn nhau giữa các loại vật liệu.

Đối với thiết bị máy móc như máy trộn bê tông, máy cắt, giàn giáo và thang nhôm, container cung cấp môi trường bảo quản lý tưởng. Độ ẩm được kiểm soát, tránh gỉ sét và hư hỏng thiết bị do thời tiết.

Bảng giá container kho 20 feet tại miền Nam

An Gia Phát Container cung cấp báo giá minh bạch cho container cũ theo tình trạng thực tế. Container có ngoại hình cũ, có vết gỉ nhẹ được bán với giá 23-25 triệu đồng. Container có ngoại hình đẹp, ít vết gỉ và được sơn phủ lại có giá 26-30 triệu đồng.

Đối với khách hàng mua với mục đích thuê lại, dịch vụ thuê ngắn hạn có giá 2 triệu đồng mỗi tháng. Thuê dài hạn từ 1 năm trở lên được ưu đãi giá từ 1-1,5 triệu đồng mỗi tháng, tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng khi mua số lượng lớn với mức giảm 5-10% cho đơn hàng từ 5 container trở lên. An Gia Phát Container còn hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong bán kính 5km từ kho, giúp khách hàng tiết kiệm thêm 1-2 triệu đồng phí vận chuyển.

Tham khảo thêm tại đây: https://angiaphatcontainer.com/san-pham/thung-container-kho-20-feet/

An Gia Phát Container Home - Đơn vị cung cấp container uy tín

An Gia Phát Container Home tự hào phục vụ khách hàng tại các tỉnh thành miền Nam. Mỗi container được kiểm định kỹ lưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm và đi kèm bảo hành 12 tháng.

Dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 và khảo sát tại chỗ giúp khách hàng lựa chọn được container phù hợp nhất.

Xem thêm container kho 40 feet tại đây: https://angiaphatcontainer.com/ san-pham/container-kho-40-feet/

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH An Gia Phát Container Home

Địa chỉ: 86/4 Khu phố 2, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Website: https://angiaphatcontainer.com/

Hotline: 0902373935