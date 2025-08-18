Thông tin doanh nghiệp CR2032 Panasonic – Pin nút chuẩn Nhật cho hiệu suất bền bỉ Khi được sử dung, các thiết bị cần một nguồn năng lượng ổn định, CR2032 Panasonic - sản phẩm xuất xứ Nhật Bản, bền bỉ, hiệu suất ổn định, bảo hành rõ ràng, mua chính hãng từ Pin Bảo Hùng là lựa chọn tin cậy.

CR2032 Panasonic - chuẩn Nhật, hiệu suất vượt trội

CR2032 Panasonic là dòng pin cúc áo lithium nổi tiếng toàn cầu, mang đến chất lượng vượt trội cũng như nguồn gốc đáng tin cậy từ Nhật Bản. Công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm định nghiêm ngặt giúp người dùng yên tâm hoàn toàn khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật chuẩn quốc tế

- Đường kính: 20 mm, dày: 3,2 mm, trọng lượng khoảng 2,8-3gram

- Điện áp danh định: 3V

- Dung lượng: khoảng 220 mAh

- Nhiệt độ hoạt động: −30 °C đến +85 °C (phù hợp mọi điều kiện)

Chất lượng được kiểm chứng toàn cầu

CR2032 sử dụng công nghệ Lithium Manganese Dioxide, giúp dòng xả ổn định, giảm rò rỉ và đảm bảo hiệu suất nhiệt vượt trội. Thiết kế vỏ chống rò rỉ giúp bảo vệ thiết bị an toàn trong thời gian dài.

Lựa chọn CR2032 Panasonic tại Pin Bảo Hùng

Pin Bảo Hùng là đại lý uy tín, nhiều năm phân phối pin Panasonic CR2032 chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cửa hàng cam kết nói không với pin trôi nổi, hàng giả, mang lại cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng.

Dịch vụ tận tâm, giao hàng nhanh

Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua trực tuyến qua website hoặc đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn và kiểm tra sản phẩm. Pin Bảo Hùng hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc, với dịch vụ đóng gói an toàn và thời gian giao nhanh chóng.

Giá cả cạnh tranh, khuyến mãi định kỳ

Pin Panasonic CR2032 chính hãng với giá ưu đãi tại website Pin Bảo Hùng.

Mức giá của pin CR2032 Panasonic tại Pin Bảo Hùng luôn được công khai minh bạch trên website, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn. Cửa hàng thường xuyên áp dụng ưu đãi khi mua số lượng lớn, đặc biệt với combo vỉ 5 viên sẽ có mức chiết khấu hấp dẫn, thuận tiện cho việc dự trữ và sử dụng lâu dài.

Hoàn tiền nếu phát hiện hàng giả

Với phương châm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Pin Bảo Hùng bảo vệ tối đa người tiêu dùng bằng chính sách hoàn tiền 100% nếu phát hiện sản phẩm không phải hàng chính hãng. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và uy tín, đồng thời là yếu tố giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn mua pin tại đây.

CR2032 Panasonic - Linh hoạt trong mọi ứng dụng

Đa dạng ứng dụng của pin CR2032 Panasonic.

Cho thiết bị điện tử cá nhân

Dùng cho đồng hồ, máy tính bỏ túi, cân điện tử, thiết bị đo sức khỏe, bo mạch CMOS - hỗ trợ hoạt động liên tục và chính xác.

Cho thiết bị chuyên dụng

Thích hợp với remote ô tô, thẻ từ, cảm biến, bộ nhớ BIOS máy tính - những thiết bị yêu cầu độ tin cậy cao và tuổi thọ lâu.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản CR2032 Panasonic

Cách lắp đặt đúng cách

Lắp chính xác cực (+, −), tránh chạm trực tiếp kim loại; thao tác nhẹ nhàng để bảo toàn lớp vỏ.

Bảo quản để pin luôn bền

Để pin ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao và ẩm; dùng pin còn hạn và lưu giữ đúng theo hướng dẫn.

Xử lý pin đã qua sử dụng

Nên đem đến điểm thu gom pin để bảo vệ môi trường, không vứt bừa bãi.

Dù là chiếc đồng hồ đeo mỗi ngày, chiếc remote ô tô hay thiết bị y tế cần vận hành liên tục, pin CR2032 Panasonic chính hãng tại Pin Bảo Hùng luôn mang đến nguồn năng lượng bền bỉ và ổn định. Sự kết hợp giữa công nghệ Nhật Bản và dịch vụ tận tâm của Pin Bảo Hùng không chỉ đảm bảo hiệu suất tối đa, mà còn giúp khách hàng yên tâm trong từng khoảnh khắc sử dụng. Truy cập website Pin Bảo Hùng để mua pin với giá với giá cực tốt!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 423/32B Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh (Khu vực cũ: phường 5, quận 11)

Hotline/Zalo: 028 8889 2828 – 0901 835 853