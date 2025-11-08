Lâm nghiệp Đa dạng hóa mô hình sinh kế dưới tán rừng Thành phố Đà Nẵng có nhiều mô hình sinh kế dưới tán rừng được xây dựng, triển khai nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm GreenViet phối hợp khảo sát thực tế hoàn cảnh của các hộ phụ nữ tại xã Sông Vàng để hỗ trợ thực hiện các mô hình sinh kế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hỗ trợ người dân phát triển sinh kế

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) vừa phối hợp Tổ chức Visible Impact (Đức), Trung tâm Nghiên cứu và phát triển xã hội (CSDR) triển khai dự án “Tạo điều kiện cho phụ nữ miền Trung Việt Nam cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thông qua áp dụng kinh tế xanh và tuần hoàn” tại các phường Sơn Trà, Hải Vân và xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng). Dự án này được triển khai từ năm 2025 - 2028 do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng (1 triệu EUR).

Trong đó, tại xã Sông Vàng, dự án sẽ tài trợ khoảng 8,7 tỷ đồng để triển khai các mô hình sinh kế cho phụ nữ theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, một nguồn lực tương đối lớn đối với một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn với nhiều hộ đồng bào Cơ Tu.

Nhiều người dân ở phường Hải Vân được chuyên gia khảo sát sinh kế và tư vấn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thực tế, qua một thời gian ngắn triển khai dự án, các phụ nữ xã Sông Vàng bước đầu xây dựng ý tưởng, mô hình sinh kế dưới tán rừng phù hợp và có tính khả thi, có thể triển khai trong thời gian đến như: sản xuất chè dây; chế biến các loại trà dược liệu từ cây rừng; phát triển mô hình ẩm thực xanh với các đặc sản như cơm lam, rượu tà vạt, rượu men lá, bánh sừng trâu…

Tham gia buổi triển khai dự án tại xã Sông Vàng, bà Trần Cẩm Bình, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (IECD) nhìn nhận, với địa bàn có nhiều hộ đồng bào Cơ Tu, việc gây dựng được các sản phẩm như chè dây Ra zéh được phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao; trà hoa hồng cổ Huế đạt OCOP 3 sao; rượu sim rừng..., đã mang lại thu nhập cơ bản cho người dân. Điều kiện thổ nhưỡng, vị trí địa lý của xã Sông Vàng cũng có tiềm năng lớn để triển khai các mô hình sinh kế dưới tán rừng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững.

Giám đốc Trung tâm GreenViet Trần Hữu Vỹ cho biết, dự án sẽ triển khai các hoạt động chính tại xã Sông Vàng và 2 phường Sơn Trà, Hải Vân như: tập huấn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ và tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực của phụ nữ; mời các chuyên gia trong nước và quốc tế đến hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ triển khai các mô hình sinh kế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Đồng thời, thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ triển khai mô hình sinh kế.

Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp

Theo Phó Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng Quách Hữu Sơn, đa dạng hóa sinh kế dưới tán rừng là một trong những giải pháp trọng tâm mà thành phố đang triển khai nhằm thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp nói riêng và tăng tưởng kinh tế nói chung.

Khách tham quan nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mô hình sinh kế dưới tán rừng tại xã Sông Vàng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thành phố hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, kết hợp du lịch sinh thái và khai thác hợp lý dịch vụ môi trường rừng để hình thành chuỗi giá trị kinh tế mới gắn với bảo vệ tài nguyên rừng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục tiêu, đa giá trị.

Theo ông Sơn, cùng với thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, chi cục sẽ tiếp tục tham mưu thành phố thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu khác và hình thành các vườn giống sâm Ngọc Linh.

Thành phố sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, kết hợp du lịch sinh thái... Trong ảnh: Khách và người dân tham quan một gian hàng tại lễ hội sâm Ngọc Linh năm 2025. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Việc xây dựng, phát triển những mô hình sinh kế đối với cây dược liệu, trong đó có sâm Ngọc Linh sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, vừa giúp nâng cao đời sống nhân dân, vừa bảo vệ được tài nguyên rừng.

Chi cục sẽ tham mưu thành phố kiến nghị Trung ương cho phép xây dựng nghị quyết thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong phân khu phục hồi sinh thái của khu rừng đặc dụng.

Cùng với đó, rà soát, công bố diện tích quy hoạch định hướng phát triển dược liệu với diện tích 73.268ha, gồm: sâm Ngọc Linh có 14.471ha, quế Trà My 1.970ha và cây dược liệu khác 56.827ha để tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng...

“Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn, vận động tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư chung tay tham gia bảo vệ, phát triển rừng, gắn nhiệm vụ bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững cho người dân”, ông Quách Hữu Sơn nói.