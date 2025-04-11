Chính quyền - đoàn thể Đà Nẵng ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2025 của thành phố.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố căn cứ theo kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Đặc biệt, bám sát các nhiệm vụ được phân công chủ trì, chú trọng cải thiện đối với những nội dung chưa đạt điểm hoặc mất điểm; các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, kết quả đã được xác định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi công tác cải cách hành chính của thành phố về tiến độ thực hiện, kết quả triển khai các nội dung tại kế hoạch.

Đồng thời, giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công nếu không đạt chỉ tiêu đề ra; làm rõ điểm số các nội dung, tiêu chí trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của thành phố.

Dựa trên lĩnh vực được phân công chủ trì, chức năng và nhiệm vụ được giao, các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố chủ động triển khai rà soát các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí, kết quả sản phẩm để đề ra các giải pháp, bảo đảm tiến độ.

Cụ thể, Văn phòng UBND thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính kịp thời khi thực hiện tổ chức chính quyền 2 cấp có quy định thay đổi về thủ tục hành chính.

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các nội dung về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, đảm bảo 100% các văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát trong năm thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên triển khai chuyển đổi số, trong đó hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử theo quy định; triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng dẫn sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

Triển khai các giải pháp nâng cao đảm bảo tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức; xây dựng, ban hành và vận hành bộ chỉ số/hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử.