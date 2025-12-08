Kinh tế Đà Nẵng bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy ĐNO - Chiều 12/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao đổi, hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy nội địa cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Buổi trao đổi thu hút đông đảo doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố, Chi cục Đăng kiểm số 4, Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn quy trình, quy định liên quan đến công tác kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy nội địa; công tác bảo trì, bảo dưỡng và duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện vận tải đường thủy phục vụ hoạt động du lịch.

Đồng thời, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn; chia sẻ tình huống giả định về sự cố do thời tiết có thể xảy ra trong quá trình tổ chức và khai thác du lịch đường thủy nội địa; hướng dẫn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho du khách…

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chia sẻ với doanh nghiệp. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đà Nẵng chú trọng đầu tư, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đường thủy nội địa, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và thu hút khách du lịch đến thành phố.

Hiện nay, thành phố có 58 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường thủy nội địa, với tổng số 118 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động từ 12-250 chỗ, tổng sức chứa 5.821 chỗ; trong đó có 23 tàu hoạt động khu vực sông Hàn, 7 tàu hoạt động khu vực bán đảo Sơn Trà và 88 tàu hoạt động tại khu vực Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đường thủy nội địa đạt 732.026 lượt khách. Trong đó, tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý và tuyến CT15 đi Bãi Nam – Bãi Đa – Hòn Sụp đạt 560.568 lượt khách; riêng đối với tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm đạt 171.458 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao đổi để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, thuyền viên, nhân viên phục vụ cùng chia sẻ kinh nghiệm, quy trình xử lý tình huống; nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.