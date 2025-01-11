Kinh tế Đà Nẵng bứt phá từ hiện thực hóa cơ chế đặc thù - Kỳ cuối: Chuyển hóa cơ chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh Việc được Trung ương trao quyền thí điểm cơ chế đặc thù giúp Đà Nẵng chủ động hơn trong huy động và sử dụng nguồn lực. Trên cơ sở đó, thành phố đang nỗ lực phát huy lợi thế để rút ngắn khoảng cách, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phối cảnh Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Cộng hưởng tạo bứt phá

Lợi thế cạnh tranh lớn của Đà Nẵng hiện nay là thành phố duy nhất tại Việt Nam đang triển khai hai mô hình phát triển mới là khu thương mại tự do và trung tâm tài chính, mang tính song hành và bổ trợ lẫn nhau.

Theo PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), trung tâm tài chính sẽ là đầu mối tích hợp nguồn vốn, công nghệ và nhân lực, hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong khi đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng và chuỗi logistics kết nối khu vực sẽ bổ trợ giao thương.

Các cơ chế lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, như khung thử nghiệm pháp lý sandbox cho tài sản số, tiền số, thanh toán xuyên biên giới; chính sách thuế, ngoại hối ưu đãi hay không gian thử nghiệm pháp lý, chính là điều kiện nền tảng để Đà Nẵng hút vốn, hút chất xám và hình thành một cửa ngõ tài chính thực sự của miền Trung.

Đối với trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã thiết lập các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố để tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh.

Cụ thể: được áp dụng các điều kiện tiếp cận thị trường và các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp linh hoạt hơn; cơ chế đặc thù trong việc sử dụng đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, giúp đẩy nhanh quy trình thuê, chuyển nhượng và sử dụng đất cho các dự án tài chính lớn, giảm thiểu rào cản hành chính;

thiết lập một số quy tắc kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là về quản lý và tuân thủ (AML/KYC)… Bên cạnh đó, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa mở ra cơ hội để Đà Nẵng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới, thúc đẩy dòng vốn minh bạch, góp phần phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Để thực hiện định hướng nêu trên, ngay sau khi có chủ trương về việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, bên cạnh việc tham vấn, phối hợp các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, thành phố khẩn trương triển khai đầu tư hạ tầng, nhân lực và cải thiện môi trường sống, làm việc phục vụ cho việc hình thành hệ sinh thái cho trung tâm tài chính quốc tế.

Cụ thể, thành phố bố trí các vị trí ngay tại trung tâm thành phố, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bán kính 5-10 km. Trong đó, gắn kết trung tâm tài chính với các khu thương mại tự do và du lịch nghỉ dưỡng, bảo đảm không gian làm việc, sinh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, một tòa nhà 22 tầng với diện tích sàn hơn 27.000m2 tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 đã sẵn sàng để làm trụ sở ban đầu cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Thành phố cũng đang phát triển 7 trung tâm dữ liệu; đã phủ sóng 5G với tốc độ trung bình cao nhất Việt Nam; đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai đầu tư trạm cáp quang biển cập bờ thứ hai, góp phần bảo đảm cho các kết nối quốc tế của Việt Nam. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh để Đà Nẵng thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như các tập đoàn toàn cầu.

Xác định con người là yếu tố then chốt, Đà Nẵng đã lựa chọn các cán bộ giỏi, trong đó có các tiến sĩ, phó giáo sư, chuyên viên tài chính, thẩm phán được đào tạo quốc tế để cử đi thực tập sinh và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm tài chính lớn.

Song song, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố xây dựng chương trình đào tạo dài hạn về tài chính quốc tế, công nghệ tài chính (fintech) và luật thương mại quốc tế theo hướng song ngữ, tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho trung tâm tài chính.

Thành phố thành lập ban trù bị và tổ giúp việc, thành lập hội đồng tư vấn, đồng thời triển khai vận hành thử cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng bộ thủ tục hành chính một cửa, biên soạn cẩm nang đầu tư trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực tế sau khi Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được thành lập.

“Thời gian qua, Đà Nẵng ký kết gần 20 biên bản hợp tác với các định chế tài chính và công nghệ toàn cầu, trong đó có Abu Dhabi Global Market, Binance, Bybit, Tether, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ… nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành, đào tạo nhân lực, kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư, các định chế tài chính, quỹ đầu tư đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Việc hoàn thiện thể chế và khung pháp lý là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm trung tâm tài chính vận hành đúng theo cơ chế đặc thù, vượt trội. Đà Nẵng xem việc triển khai trung tâm tài chính không chỉ là nhiệm vụ, mà là cơ hội vàng để thiết lập một mô hình phát triển đặc thù và tiên phong tại Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế là cực tăng trưởng và là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế”, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết.

Đưa kỳ vọng thành động lực

Không chỉ là những quyết sách mang tầm vóc quốc gia, được Trung ương gửi gắm niềm tin, mà hơn hết, các mô hình động lực mới của Đà Nẵng đã và đang lan tỏa thành niềm tin chung.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu giúp thành phố phát huy tối đa công suất và vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế. TRONG ẢNH: Cảng Liên Chiểu đang được triển khai xây dựng.Ảnh: T.LÂN

Ông Lê Đức Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà, địa phương có 4 vị trí được quy hoạch xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhìn nhận khi các dự án trong khu thương mại tự do đi vào hoạt động, nhu cầu lao động tại chỗ sẽ tăng cao, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm, giải quyết một phần lao động và việc làm tại địa phương.

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng như giao thông, điện, nước, viễn thông, khu dân cư, các tiện ích phục vụ công cộng… sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng đô thị, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo hạ tầng nông thôn.

“Xã đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (nội dung tại các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng); phối hợp góp ý trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc khu thương mại tự do. Thời gian đến, khi thành phố có chủ trương, xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp người dân hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”, ông Trí chia sẻ.

Bên cạnh vị trí số 5 đã khởi động, thành phố đang quyết liệt triển khai đối với các vị trí tiếp theo. Tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, UBND thành phố đã trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho một số nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group); Tập đoàn Terne Holdings và One Destination; Tập đoàn BRG - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang; Công ty cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty cổ phần NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng cho biết, dự án tại vị trí số 2 trong khu thương mại tự do có vị trí chiến lược liền kề cảng Liên Chiểu và Khu công nghiệp Liên Chiểu. Nhờ vậy, dự án sẽ kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, đồng bộ hạ tầng, thuận lợi kết nối toàn cầu, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự án được kỳ vọng dẫn dắt mô hình khu công nghiệp tự do phụ trợ hiện đại, tối ưu cho chuỗi cung ứng và xuất khẩu, với lợi thế hạ tầng chuẩn quốc tế và cơ chế linh hoạt của khu thương mại tự do.

Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước thời gian qua bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ kế hoạch, ý tưởng và định hướng nghiên cứu, triển khai các dự án tại Đà Nẵng. Những ý định hợp tác và kế hoạch nghiên cứu đầu tư này là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của Đà Nẵng.

Định hướng đến năm 2030, Ban Quản lý sẽ tập trung vào việc hoàn thiện ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain và trí tuệ nhân tạo trong quản lý hải quan, mở rộng dịch vụ logistics đa phương thức, phát triển các trung tâm dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng, hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế số và mở rộng phạm vị, ranh giới và đầu tư hạ tầng phát triển khu thương mại tự do.

Có thể thấy, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mới, với nhiều thời cơ, vận hội và dư địa để phát triển; là địa phương được Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn với định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có vai trò tiên phong, dẫn dắt các địa phương trong quá trình phát triển hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.