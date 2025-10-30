Kinh tế Đà Nẵng cho thuê tạm các khu, lô đất công ngắn hạn ĐNO - Chiều 30/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê tạm các khu đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn để sử dụng phục vụ kinh doanh, dịch vụ…

Đại diện các đơn vị liên quan kiểm tra thùng đựng phiếu đăng ký thuê đất trước khi mở để lựa chọn tổ chức, cá nhân được thuê đất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, có 13 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký thuê tạm 4 khu đất với tổng số tiền thuê phải trả hằng năm 1,69 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, một cá nhân được thuê khu đất có ký hiệu A1 rộng 26,1ha ở Khu tái định cư Suối Đá (thuộc phường Sơn Trà) với tổng số tiền thuê 401 triệu đồng/năm để kinh doanh sinh vật cảnh, cây cảnh.

Hai cá nhân được thuê khu đất số 93 Ngô Quyền rộng 1.998m2 với tổng số tiền thuê 559,552 triệu đồng/năm và khu đất số 95 Ngô Quyền rộng 2.001m2 (cùng thuộc phường Sơn Trà) với số tiền 570,456 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe kết hợp công trình kho bãi.

Một công ty được thuê khu đất có ký hiệu TMDV4 rộng 41,36ha ở Khu tái định cư Hòa Nhơn (đường Gò Lăng 5, xã Bà Nà) với tổng số tiền 161,717 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe kết hợp công trình kho bãi.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huỳnh Tấn Quang, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tổ chức lựa chọn các cá nhân, tổ chức thuê nhiều khu, lô đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn để sử dụng kinh doanh, dịch vụ…, vừa tránh bỏ hoang, lãng phí nguồn đất đai, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đơn vị đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê đất công trong thời gian ngắn hạn có thể gửi văn bản đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để rà soát và đề xuất UBND thành phố cho phép lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê đất trong thời gian ngắn hạn đối với những khu, lô đất chưa có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong 3 năm hoặc chưa có kế hoạch bố trí tái định cư.

Ngoài ra, đơn vị đang đề xuất thành phố cho phép phối hợp lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thuê đất công trong khoảng thời gian rất ngắn như: 6 tháng, 2 tháng…, thậm chí phục vụ cho việc kinh doanh, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2026 sắp đến, nhằm phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.