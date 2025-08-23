Xã hội Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước ĐNO - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi có buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tại Triển lãm thành tựu đất nước sắp diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng



Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, phương án thiết kế - thi công gian trưng bày của thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là dịp để thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn diện quá trình hình thành, phát triển và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật và an toàn.

Trong đó, lưu ý công tác thuyết minh gian hàng để giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu nổi bật của thành phố, góp phần khắc họa một Đà Nẵng trẻ trung, đổi mới, hiếu khách và hội nhập.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” có tổng diện tích 510m², thuộc phân khu “Tỉnh giàu nước mạnh”, được bố trí tại tầng 1, sảnh 6, Trung tâm Triển lãm quốc gia, Hà Nội.

Gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng là bức tranh thu nhỏ về một Đà Nẵng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và đầy khát vọng. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

Gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng là bức tranh thu nhỏ về một Đà Nẵng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và sẵn sàng đón chào kỷ nguyên mới: Hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, trở thành điểm đến toàn cầu.

Toàn bộ gian trưng bày được kiến tạo theo trục Di sản - Thành tựu - Tương lai, bao gồm 5 khu vực chính: Cổng chào mô phỏng Cầu Rồng; Không gian giới thiệu vùng đất xứ Quảng; Không gian thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng; Không gian “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới”; Không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch xứ Quảng.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.