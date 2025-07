Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng công bố danh mục dự án được miễn giấy phép xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố danh mục các công trình, dự án được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1, Điều 56 Luật Đường sắt số 95 và khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ 1/7/2025).

Theo đó, các dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt sẽ không phải xin giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư chỉ cần gửi thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế cho cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường...

Ở giai đoạn 1, có các dự án đủ điều kiện miễn phép, tổng vốn gần 5.564 tỷ đồng, gồm: Dự án nhà ở tại khu Tuyên Sơn của Landcom; bến du thuyền Đà Nẵng; khu biệt thự Thủy Tú (giai đoạn 2); khách sạn trên đường Hoàng Kế Viêm; khu căn hộ - thương mại của Công ty Hai Hạnh.

Ngoài ra, có 23 dự án khác với tổng mức đầu tư hơn 21.584 tỷ đồng đang được rà soát để xác định đủ điều kiện miễn phép, trong đó có nhiều dự án lớn như: Chung cư Phú Mỹ An (Regal Group); khu nhà ở liền kề Phương Trang; biệt thự New Town; tháp Ven Sông (The Royal Đà Nẵng); khu biệt thự ven sông Hòa Quý - Đồng Nò (Địa Cầu)...