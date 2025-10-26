Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm sạt lở ĐNO - Mưa to kéo dài làm đất đá sạt trượt gây chia cắt nhiều tuyến đường trọng điểm. Các đơn vị liên quan đã khẩn trương khắc phục để thông xe bước một nhanh nhất, đồng thời hướng dẫn lưu thông theo hướng khác nhằm đảm bảo an toàn.

Sạt lở tại km66+700 trên quốc lộ 14E, gây ách tắc giao thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Là đơn vị quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (đoạn km15+270 - km89+700, tỉnh Quảng Nam cũ), Ban Quản lý dự án 4 cho biết, những ngày qua, thời tiết tại khu vực thi công công trình diễn biến hết sức phức tạp. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công.

Đặc biệt, vào đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/10, lượng mưa lớn liên tục trút xuống hiện trường công trình đã làm sạt lở mái taluy tại 2 vị trí đang thi công đoạn qua xã Phước Hiệp.

Cụ thể, taluy dương đoạn lý trình km66+700 có khối lượng sạt lở ước tính khoảng 8.000m3 và tại lý trình km84+700 khoảng 4.000m3.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 cho biết, ngay sau khi phát hiện sạt lở, đơn vị chỉ đạo các nhà thầu huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, tổ chức trực gác 24/24h, đảm bảo giao thông hai đầu bị sạt lở.

Mưa to kéo dài, mặt đường trơn trượt kèm theo đất nhão nặng nên việc đào, vận chuyển phần đất bị sạt lở rất khó khăn. Tuy vậy, Ban Quản lý dự án 4 cùng các đơn vị tham gia dự án khắc phục thông một làn xe tại vị trí sạt lở tại km66+700 vào lúc 18 giờ ngày 26/10.

Riêng vị trí sạt lở tại km84+700, tại khu vực đang có mưa to và khối đất, đá trên mái taluy đang có nguy cơ sạt lở cao, tiềm ẩn nguy hiểm. Do vậy, nhà thầu cho biết sẽ xử lý để thông xe ngay sau khi thời tiết thuận lợi.

Để đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết hợp lý lưu lượng xe trong thời gian khắc phục sạt lở, Ban Quản lý dự án 4 kiến nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, UBND các xã Phước Hiệp và Khâm Đức phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện từ đường Hồ Chí Minh đi theo các hướng khác.

Đơn vị quản lý dọn dẹp đất đá tràn ra mặt đường quốc lộ 40B. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Trên tuyến quốc lộ 40B, nhiều vị trí sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn mặt đường, xe qua lại gặp khó khăn. Trên địa bàn xã Lãnh Ngọc, nước lũ tràn qua một cống tạm tại lý trình km44+750 của quốc lộ 40B.

Vị trí này đang thuộc phạm vi triển khai dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam (cũ). Do khẩu độ cống qua đường tạm nhỏ, nước rút không hết nên tràn làm tắc giao thông.

Lực lượng chức năng đã rào chắn, ứng trực không cho lưu thông. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi theo tuyến ĐT615B (địa phận xã Lãnh Ngọc), hướng Tam Kỳ đi Trà My khoảng 500m rồi rẽ trái vào đường địa phương để ra lại quốc lộ 40B và ngược lại.

Mưa lớn cũng khiến taluy dương lý trình km1403+000 và lý trình Km1406+600, đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Phước Năng) sạt lở vào sáng 26/10 với khối lượng ước tính 2.400m3, gây ách tắc giao thông khu vực đèo Lò Xo.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ triển khai phương tiện, thiết bị và nhân công có mặt tại hiện trường và khẩn trương tiến hành dọn dẹp đất đá sạt lở.

Tuy nhiên, mưa rất to khiến đất đá trên taluy dương tiếp tục sạt lở đã ảnh hưởng đến tiến độ dọn dẹp. Khu Quản lý đường bộ III thông tin đến Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi biết để thông báo cho các phương tiện chủ động lộ trình.

Nước lũ băng cầu Khe Rinh (trên quốc lộ 14H) sâu khoảng 1,5m, đơn vị quản lý rào chắn không cho người và phương tiện đi qua. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho hay, mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở taluy dương, hoặc nước lũ băng qua gây chia cắt lưu thông. Ngành yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trực tiếp hoặc phối hợp rào chắn, đặt biển cảnh báo, cử người chốt gác.

Đồng thời điều động nhân lực, máy móc thiết bị theo phương án đã phê duyệt khẩn trương khắc phục đảm bảo thông xe bước một nhanh nhất có thể, song vẫn phải đặt yếu tố an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ lên hàng đầu.

[VIDEO] - Đơn vị quản lý quốc lộ 40B dùng xe xúc lật cứu hộ xe ô tô đi vào khu vực đang sạt lở, đoạn qua xã Nam Trà My:

Ngành Xây dựng lưu ý những vị trí tiếp tục sạt lở, các đơn vị, địa phương liên quan chú ý chốt gác, phân luồng giao thông từ xa. Lựa chọn thời điểm thuận lợi mới tiến hành dọn dẹp, khắc phục.

Với các điểm bị chia cắt do nước lũ băng qua, phải cảnh báo, chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Chiều 26/10, Sở Xây dựng thông tin, 14 vị trí bị sạt lở taluy dương trên quốc lộ 40B đã được thông xe 1 vệt. Tuy nhiên, mưa lớn nên khả năng sẽ tiếp tục sạt lở thêm gây tắc đường. Hiện nay, các tuyến quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, ĐT611, ĐT615, ĐT615B đang bị tắc đường một số điểm do ngập lũ.

* Trước diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở các xã miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt tại hiện trường cắm biển báo hiệu, cũng hướng dẫn người dân lưu thông đảm bảo an toàn.

Cảnh sát giao thông căng dây dựng biển báo tuyến đường nguy hiểm để cảnh báo người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trong hai ngày 25 và 26/10, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường qua khu vực các xã miền núi ở địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực ở khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người dân lưu thông sang các tuyến đường an toàn hơn. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua thác 5 tầng và dốc Tờn (xã Lãnh Ngọc) xảy ra sạt lở núi làm đất đá tràn xuống đường; cầu tạm quốc lộ 40B đoạn xã Lãnh Ngọc bị ngập sâu nguy hiểm.

Một số tuyến khác như quốc lộ 14E, đường Hồ Chí Minh và các tuyến liên xã thuộc Trà Liên, Trà Tập cũng bị chia cắt, đi lại khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sạt lở đất, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng, triển khai các tổ công tác ứng trực tại điểm ngập, sạt lở để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn; hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, người dân không nên điều khiển phương tiện vào khu vực ngập sâu, sạt lở; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an cho người và tài sản.

* Ngày 26/10, mưa to kéo dài gây sạt lở trên quốc lộ 14, đoạn qua Km1403 và Km 1430 +300, Km 1411+400, Km 1409+100 và Km 1411+500 thuộc địa bàn xã Đăk Plo (tỉnh Quảng Ngãi); đoạn qua Km1406+600 thuộc xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng), gây tắc nghẽn giao thông từ trưa cùng ngày.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, trên đoạn tuyến đèo Lò Xo có 7 vị trí xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá trên dưới 3.000m3. Riêng xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi sạt lở tại Km1430+500.

Do tình trạng sạt lở nặng, giao thông trên quốc lộ 14 ở cả phía thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi đều rơi vào tình trạng tê liệt.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, đồng thời phát đi thông báo các phương tiện cần chọn vị trí đậu xe gọn, tránh xa khu vực taluy dương để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở núi có thể xảy ra.

Đồng thời, các đơn vị điều động nhiều thiết bị cơ giới đến hiện trường xúc dọn đất đá nhằm sớm thông xe một vệt.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, dự kiến đến hết ngày 26/10 mới có thể thông xe một vệt.

Sạt lở nặng trên đèo Lò Xo.

Đoạn Km1406+600, phía xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng.