Thể thao Đà Nẵng đăng cai Giải vô địch cử tạ quốc gia năm 2025 ĐNO - Ngày 21/8, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam khai mạc Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự giải. Ảnh: PHI NÔNG

Giải có sự tham dự của gần 200 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 16 hạng cân dành cho nam và nữ theo chuẩn mới của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) áp dụng tháng 6 vừa qua.

Trong đó, 8 hạng cân dành cho nam gồm: 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg và trên 110kg; 8 hạng cân dành cho nữ gồm: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg. Ban tổ chức sẽ tính điểm xếp hạng thành tích cá nhân và xếp hạng toàn đoàn tại giải.

Các vận động viên chào sân trước khi bước vào tranh tài nội dung 60kg dành cho nam. Ảnh: PHI NÔNG

Trong số các vận động viên góp mặt tại giải có lực sĩ giành vé dự Olympic Paris 2024 Trịnh Văn Vinh và các đô cử từng giành huy chương Vàng ở SEA Games 32 như Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toản, Trần Đình Thắng…

Đội tuyển cử tạ Đà Nẵng dự giải với 11 vận động viên nam, 3 vận động viên nữ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Văn Thiện. Mục tiêu đội hướng đến là giành 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Trong đó, những niềm kỳ vọng vàng như Nguyễn Thị Kim Vân, Dương Thị Phương, Nguyễn Văn Đức, Trần Thanh Nghĩa, Nguyễn Minh Hoàng…

Nội dung thi 60kg nam diễn ra hấp dẫn. Ảnh: PHI NÔNG

Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025 là sân chơi thể thao bổ ích, tạo cơ hội cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Thông qua giải, ban tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo lực lượng vận động viên thời gian qua.

Đáng chú ý, các vận động viên có thành tích tốt tại giải sẽ được chọn vào đội tuyển cử tạ Việt Nam dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.

Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao Đà Nẵng Trần Công Tự cho hay, giải diễn ra đến ngày 25/8. Điều kiện cơ sở vật chất tại Cung thể thao Tiên Sơn bảo đảm cho các vận động viên thi đấu tốt nhất, góp phần làm nên thành công chung của giải.

Đà Nẵng được chọn đăng cai giải lần này là sự ghi nhận những nỗ lực trong phát triển môn cử tạ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao nói chung, môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh nói riêng.

Sự kiện này còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và văn hóa - thể thao đặc sắc của Đà Nẵng đến bạn bè cả nước. Sau khai mạc, các nội dung tranh tài đầu tiên diễn ra hấp dẫn.