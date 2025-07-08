Văn hóa - Văn nghệ Đà Nẵng - Điểm đến đầy tính điện ảnh Đà Nẵng đang trở thành bối cảnh giàu tiềm năng cho các nhà làm phim với những câu chuyện được kể từ ký ức, không gian, văn hóa.

Một cảnh trong phim của đạo diễn Bùi Thiên Hoàng được quay tại hồ Phú Ninh.

Mảnh đất giàu chất liệu

Thời gian qua, Đà Nẵng xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình nổi bật, như: Black Knight Decoded - tác phẩm khoa học viễn tưởng của Hollywood (2015), Yêu em bất chấp (2018), The Protégé - phim hành động Hollywood (2021), Taxi Driver 2 - loạt phim ăn khách của Hàn Quốc (2023), A Tourist’s Guide to Love - phim đầu tiên của Netflix quay tại Việt Nam (2023), Đi về phía lửa (2024), Yêu nhầm bạn thân (2024) và Love in Vietnam (2025) - dự án hợp tác Việt Nam và Ấn Độ.

Gần đây, nhiều người con của Đà Nẵng cũng chọn quê hương làm nơi khởi nguồn sáng tạo.

"Nhà mình thôi đi!" của đạo diễn Trần Đình Hiền ghi hình tại nhiều địa danh đặc trưng, từ bãi biển Ghềnh Bàng, làng quê Hòa Bắc đến phố cổ Hội An, chùa Linh Ứng… Phim cũng tái hiện lễ cầu an tại làng Nam Ô, nơi chôn nhau cắt rốn của đạo diễn.

“ “Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những khung hình đẹp nhất về Đà Nẵng, một thành phố đầy cảm hứng, tràn trề năng lượng sống. Tôi hy vọng khi bộ phim “Nhà mình thôi đi!” được phát hành rộng rãi trong nước và quốc tế, câu chuyện và hình ảnh quê hương sẽ được lan tỏa mạnh mẽ”.

Đạo diễn Trần Đình Hiền

Đình Hiền xem quê nhà là nơi “ươm dưỡng” tâm hồn nghệ sĩ: “Biển cả bao la, núi non hùng vĩ… hay cái nắng gay gắt, cơn mưa dai dẳng, những ngày bão lũ… đều gieo vào tôi khát khao tự do, lòng biết ơn, sự kiên nhẫn và trân trọng những điều tốt đẹp đang có”.

Cũng vì vậy, anh cho hay, “chất” phim cũng như “chất” Đà Nẵng: tràn đầy năng lượng tích cực, phóng khoáng nhưng cũng lắng đọng, sâu sắc.

Đặc biệt, các nhà làm phim bản địa không xem Đà Nẵng là bối cảnh đơn thuần. Với góc nhìn thấu cảm, gắn bó và giàu chất liệu nội tâm, họ khai phá quê hương ở cả chiều sâu văn hóa.

Các diễn viên của phim “Nhà mình thôi đi!” ghi hình tại Chùa Linh Ứng

Trong "Nhà mình thôi đi!", Đà Nẵng hiện lên như một “nhân vật” sống động - chất liệu âm thầm gắn kết các mối quan hệ gia đình thông qua hành trình trở về.

Đồng quan điểm, Bùi Thiên Hoàng, đang học Thạc sĩ Đạo diễn Điện ảnh và truyền hình (Film and Television Directing - MFA) tại Trường Columbia College Chicago (Mỹ), cho rằng: “Đà Nẵng từng được khai thác nhưng ở khía cạnh văn hóa địa phương thì tôi nghĩ vẫn còn nhiều chất liệu chưa được chạm tới”.

Chính vì vậy, Hoàng đã quyết định hoãn tốt nghiệp chỉ để được quay phim tại Đà Nẵng (Núi Thành, Phú Ninh, Tam Kỳ…), nơi tuổi thơ và ký ức gắn bó sâu sắc.

Với chàng đạo diễn 27 tuổi, nơi đây đầy chất “thơ” - một vẻ đẹp mộc mạc, giàu bản sắc.

Lựa chọn của họ là sự nhìn nhận nghiêm túc về khả năng phát triển Đà Nẵng thành phim trường thực thụ.

Thiên Hoàng bày tỏ: “Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp mà tôi muốn đưa vào nhưng kịch bản lần này chưa cho phép. Tôi tin nơi đây vẫn còn rất nhiều chất liệu điện ảnh đang chờ được đánh thức”.

Sẵn sàng đồng hành

Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, con người thân thiện và văn hóa đặc sắc, Đà Nẵng còn để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhiều đoàn làm phim bởi sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền đến người dân.

Đà Nẵng vẫn còn nhiều chất liệu chưa được khai phá. Ảnh: Một cảnh trong phim của Bùi Thiên Hoàng được quay tại Đà Nẵng

Trong suốt quá trình sản xuất, đoàn phim "Đi về phía lửa" (đạo diễn Trần Thanh Huy) luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ địa phương, đặc biệt là sự đồng hành, tư vấn chuyên môn từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng.

Từ khâu tập luyện nghiệp vụ đến lúc ghi hình, các chiến sĩ luôn nhiệt tình hỗ trợ, góp phần mang lại tính chân thực cho bộ phim.

Anh Lương Trung Tín, sản xuất phim "Nhà mình thôi đi!", cho biết, từ khâu tiền kỳ đến khi quay hình, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ UBND thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan.

“Người dân cũng góp phần tạo nên không khí làm phim đầy hứng khởi. Khi tiếp cận bối cảnh hay làm việc với người dân, ai cũng rất dễ thương, hăng hái hỗ trợ. Điều đó làm chúng tôi thấy ấm lòng và may mắn,” anh Tín chia sẻ.

“ “Biết phim “Nhà mình thôi đi!” được quay ở Đà Nẵng, tôi nhận lời tham gia dù biết sẽ có nhiều khó khăn với một diễn viên lớn tuổi vì nhiều cảnh vận động, tham gia các trò chơi đòi

hỏi thể lực. Nếu khai thác được bản sắc riêng, Đà Nẵng sẽ làmột không gian điện ảnh rất tiềm năng”.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn

Tương tự, Thiên Hoàng hạnh phúc khi đoàn luôn nhận được sự yêu mến và thiện chí từ người dân thành phố.

“Ai gặp đoàn phim cũng cười, hỏi han, rồi sẵn lòng vào vai quần chúng. Ngay cả việc xin phép quay ở các điểm công cộng cũng được tạo điều kiện nhanh gọn”, anh kể.

Có thể thấy, thành phố đang từng bước xây dựng hình ảnh “thành phố phim trường” bằng cách tạo điều kiện thuận lợi, từ thủ tục hành chính đến hỗ trợ thực địa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành phố luôn rộng mở cánh cửa, chào đón các nhà làm phim đến giao lưu, hợp tác và sáng tạo.

Bà tin tưởng, trong hành trình phát triển, Đà Nẵng sẽ là bối cảnh, điểm đến, nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm điện ảnh châu Á và thế giới.

Việc định hình Đà Nẵng như một “điểm đến mới” không chỉ là cơ hội cho nghệ thuật điện ảnh mà còn tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế địa phương.

Cái “được” lớn nhất chính là giá trị lan tỏa: hình ảnh thành phố, bản sắc văn hóa, và sự nhận diện trong tâm trí công chúng.

Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực, Đà Nẵng cần thêm cơ chế thông thoáng, các trung tâm sản xuất chuyên nghiệp, và nguồn nhân lực tại chỗ được đào tạo bài bản.