Nhà đất Đà Nẵng điều chỉnh bảng giá đất tiệm cận giá thị trường UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 45/2025/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung giá đất dọc 3.390 đoạn, tuyến đường và khu vực trong bảng giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 7/7/2025.

Theo đó, bảng giá đất được điều chỉnh tiệm cận với giá thị trường với mức tăng cao nhất ở đô thị là 156% so với giá đất được điều chỉnh theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố (áp dụng từ ngày 1/1/2025) và ở nông thôn là 149%.

Việc điều chỉnh bảng giá đất lần này được thành phố thực hiện theo quy định của Luật Đất đai để phù hợp với tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn.

Qua các hồ sơ giao dịch chuyển nhượng đất đai do Chi cục thuế khu vực số XII cung cấp và qua thực tế các thửa đất, khu đất đưa ra đấu giá, thực tế giá giao dịch chuyển nhượng, giá trúng đấu giá cao hơn so 20% với giá đất tại bảng giá đất theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố. Do đó, UBND thành phố điều chỉnh bảng giá đất để tiệm cận với giá đất thị trường và giảm bớt thất thoát ngân sách nhà nước trong các khoản thu từ đất đai.

Bảng giá đất này được xây dựng cũng bảo đảm mục tiêu khắc phục những tồn tại của bảng giá đất hiện hành và sự công bằng giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của thành phố.

Theo Quyết định số 45/2025/ QĐ-UBND, đất dọc 2.989 đoạn, tuyến đường đã có tên ở khu vực đô thị được điều chỉnh tăng giá. Cụ thể, giá đất ở đô thị tại vị trí 1 dọc 107 đoạn, tuyến đường tăng từ 14 đến 20% so với giá đất theo Quyết định số 59/2024/QĐ- UBND; 1.950 đoạn, tuyến đường tăng từ hơn 20-50%; 549 đoạn, tuyến đường tăng từ hơn 50-70%; 314 đoạn, tuyến đường tăng từ hơn 70-110%; 60 đoạn, tuyến đường tăng từ hơn 110-130%; 4 đoạn tuyến đường tăng từ hơn 130% đến 140%.

Giá đất dọc 3 đoạn, tuyến đường tăng cao nhất là đường Mai Đăng Chơn đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - tăng 156% (từ 13,48 triệu đồng/m2 lên 34,5 triệu đồng/m2; đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Khuê Đông đến Mai Đăng Chơn tăng 151% (từ 16,69 triệu đồng/m2 lên 41,86 triệu đồng/m2); đường Minh Mạng đoạn có bề rộng lòng đường 20m tăng 142% (từ 24,85 triệu đồng/m2 lên 60,06 triệu đồng/m2).

Giá đất ở tại vị trí 1 cao nhất là 340,97 triệu đồng/m2 dọc đường Bạch Đằng đoạn từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh, tương ứng mức tăng 19%; giá đất trên đường Bạch Đằng đoạn từ đường Nguyễn Du đến Lê Duẩn là 318,13 triệu đồng/m2; đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ đường Bạch Đằng đến Phan Thanh có giá 242,78 triệu đồng/m2; đường Phạm Văn Đồng 197,18 triệu đồng/m2; Võ Văn Kiệt 227,86 triệu đồng/m2; đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến Võ Văn Kiệt là 279,64 triệu đồng/m2…

Tại khu vực nông thôn (các xã), có 401 đoạn, tuyến đường được điều chỉnh tăng giá đất trong bảng giá đất, trong đó, giá đất dọc tuyến đường Quảng Xương thuộc quốc lộ 14B cũ tăng cao nhất với mức 149%, từ 5,72 triệu đồng/m2 lên 14,24 triệu đồng/m2; giá đất dọc đường Phạm Hùng tăng 94%; mức tăng thấp nhất là dọc đường Nguyễn Minh Vân với mức tăng 37%; 328 đoạn, tuyến đường tăng từ 40-90%; 40 đoạn, tuyến đường tăng từ 100-110%; 2 đoạn, tuyến đường tăng 120-130%.

Trong Quyết định số 45/2025/QĐ- UBND, bên cạnh giá đất ở, còn điều chỉnh giá đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn; giá các loại đất nông nghiệp.

Đồng thời, bổ sung quy định giá đất chợ dân sinh, chợ đầu mối bằng 60% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. Đối với thửa đất, khu đất có vị trí tiếp giáp với đường phố, đoạn đường phố nào thì áp dụng theo giá đất của đường phố, đoạn đường phố đó; thửa đất, khu đất thuộc khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị nào thì áp dụng theo giá đất của khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị đó...

UBND thành phố điều chỉnh bảng giá đất để hạn chế thất thu ngân sách nhà nước trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 159 của Luật Đất đai năm 2024 như: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất; tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm; tính thuế sử dụng đất; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất...