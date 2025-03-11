Thể thao Đà Nẵng giành 5 huy chương giải đua thuyền Rowing U19 và U23 quốc gia ĐNO - Ngày 3/11, Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho biết, các vận động viên thành phố nỗ lực thi đấu, giành 5 huy chương tại Giải đua thuyền Rowing vô địch U19 và U23 quốc gia năm 2025 tại Hải Phòng.

Các vận động viên Đà Nẵng giành huy chương tại giải. Ảnh: NVCC

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp tổ chức, thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 14 đơn vị, địa phương tham gia.

Các vận động viên tranh tài 20 nội dung thi đấu cho cả nam và nữ, cự ly 2.000m ở nội dung thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn.

Thông qua giải, ban tổ chức đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng trẻ; đồng thời chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia và thúc đẩy phong trào đua thuyền Rowing phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội tuyển đua thuyền Rowing Đà Nẵng giành 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, xếp thứ 6 toàn đoàn.

Huy chương Vàng ở nội dung JW4, với sự tỏa sáng của các vận động viên: Hoàng Võ Kiều Loan, Đinh Hiền Nhi, Ngô Thị Kim Trà, Ngô Thị Như Quỳnh.

Huy chương Bạc nội dung JM2 của các vận động viên: Đoàn Văn Đức Hạnh, Lưu Đức Thành Long. Huy chương Bạc nội dung JM4 thuộc về các vận động viên: Đoàn Văn Đức Hạnh, Lưu Đức Thành Long, Nguyễn Mai Anh Quân, Lê Văn Hiếu.

Huy chương Bạc nội dung JW2 thuộc về các vận động viên: Hoàng Võ Kiều Loan, Đinh Hiền Nhi. Huy chương Bạc nội dung Mix J4 của các vận động viên: Hoàng Võ Kiều Loan, Nguyễn Mai Anh Quân, Lê Văn Hiếu, Đinh Hiền Nhi.

Sau Giải đua thuyền Rowing vô địch U19 và U23 quốc gia năm 2025, cũng tại Hải Phòng, các tay chèo Đà Nẵng dự Giải đua thuyền Canoeing Cup vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2025. Các nội dung tranh tài diễn ra đến ngày 6/11.