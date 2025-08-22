Thể thao Đà Nẵng giành 6 huy chương tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á ĐNO - Ngày 22/8, Huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng Trần Viết Đức cho biết, các võ sĩ thành phố thi đấu nỗ lực, giành 6 huy chương tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025.

Taekwondo Đà Nẵng thi đấu thành công, đóng góp tích cực vào thành tích của đoàn Việt Nam tại giải. Ảnh: NVCC

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 21/8 tại Khánh Hòa với sự tham dự của hơn 370 võ sĩ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam. Các võ sĩ thi đấu nội dung đối kháng (lứa tuổi thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch) cùng biểu diễn quyền (nội dung tiêu chuẩn, sáng tạo).

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 125 huy chương, gồm 43 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc và 46 huy chương Đồng. Trong đó, đội Việt Nam 1 đóng góp 32 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng, trong khi Việt Nam 2 cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giành 11 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng, qua đó đứng nhì toàn đoàn.

Huấn luyện viên Trần Viết Đức và các học trò giành huy chương Vàng tại giải. Ảnh: NVCC

Các vận động viên của Đà Nẵng thi đấu nỗ lực, có nhiều đóng góp vào thành công chung của đội Việt Nam. Cụ thể, các võ sĩ thành phố giành 4 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Trần Thị Ánh Tuyết xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành huy chương Vàng đối kháng hạng 62kg nữ. Một vận động viên tài năng khác là Phan Phú Quý cũng đáp lại sự chờ đợi của ban huấn luyện với huy chương Vàng đối kháng hạng 87kg nam.

Hai huy chương Vàng còn lại lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Thịnh đối kháng hạng trên 87kg nam và Nguyễn Ngọc Kiều Linh đối kháng hạng 33kg nữ lứa tuổi 12 đến 14.

Hai huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Dung đối kháng hạng 73kg nữ và Nguyễn Văn Lâm đối kháng hạng trên 78kg nam lứa tuổi 15 đến 17.

Trần Thị Ánh Tuyết được kỳ vọng duy trì phong độ cao, giành huy chương Vàng ở các giải đấu quốc tế trong tương lai. Ảnh: NVCC

Sau giải đấu, Trần Thị Ánh Tuyết tiếp tục hội quân ở đội tuyển Taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Trong khi đó, các vận động viên còn lại trở về tập luyện chuẩn bị cho Giải Cúp Taekwondo và Cúp Chủ tịch Taekwondo do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức.

Kết quả tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 đánh dấu 3 giải thành công liên tiếp của Taekwondo Đà Nẵng trong năm 2025, sau giải vô địch quốc gia và vô địch nhóm tuổi Taekwondo quốc gia với tổng cộng 14 huy chương.