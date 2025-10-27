Thứ Hai, 27/10/2025
Thể thao

Đà Nẵng giành huy chương Đồng giải bóng rổ 5x5 U20 quốc gia

PHI NÔNG 27/10/2025 06:50

Ngày 26/10, đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng kết thúc Giải vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia năm 2025 với huy chương Đồng.

Năm nay, giải có sự góp mặt của 8 đội nam gồm: Cần Thơ - Miền Tây, Lâm Đồng - Dali, PKKQ - PEAK, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh - BRVT, Thành phố Hồ Chí Minh - BD và Đà Nẵng. Các đội chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển bóng rổ nam U20 Đà Nẵng dự giải với 12 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt đội là các huấn luyện viên Lê Ngọc Tài, Đàm Huy Đại, Trương Nguyễn Quang Hạ, Phạm Ngọc Minh. Đội thi đấu tốt ở vòng bảng, vượt qua các đối thủ giành vé vào tứ kết gặp Thành phố Hồ Chí Minh - BD. Tại đây, U20 nam Đà Nẵng thắng đối thủ với tỷ số 88-55. Đến trận bán kết trước Thành phố Hồ Chí Minh, đội thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ, chấp nhận thua với tỷ số 40-80.

Với kết quả này, U20 nam Đà Nẵng xếp đồng hạng Ba với Thành phố Hồ Chí Minh - BRVT. Hai đội thắng ở bán kết là Thành phố Hồ Chí Minh và PKKQ - PEAK gặp nhau ở chung kết tranh chức vô địch.

