Kinh tế ĐÀ NẴNG - HÀN QUỐC: Điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương Hàn Quốc được xác định là đối tác hợp tác hàng đầu của thành phố Đà Nẵng để đồng hành triển khai các lĩnh vực hợp tác có chiều sâu và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lâu dài.

Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2025” là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu rõ hơn về cơ hội, tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng mới. Ảnh: THIÊN AN

Hướng đến hợp tác lĩnh vực mới

Tại hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2025” diễn ra mới đây, các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc chia sẻ nhiều định hướng hợp tác toàn diện từ quan hệ hợp tác song phương đến các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ hội, tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng mới.

Ông Sean Chung, Giám đốc điều hành Công ty Hanvina World bày tỏ, Đà Nẵng không chỉ có tiềm năng lớn về du lịch và đầu tư mà còn sở hữu tinh thần cởi mở, hiện đại, rất phù hợp với các mô hình hợp tác đa ngành mà Hanvina World đang theo đuổi.

Công ty đề xuất một số hướng hợp tác với thành phố như phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực ven thành phố; trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đà Nẵng, hợp tác giáo dục - nghệ thuật…

“Với mạng lưới đối tác tại Hàn Quốc, chúng tôi cam kết đồng hành cùng thành phố kết nối nhà đầu tư tiềm năng đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghệ cao”, ông Sean Chung khẳng định.

Đà Nẵng đang dần khẳng định vai trò trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, thiết bị y tế, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ số.

Ông Jeon Chang Hyun, Giám đốc dự án Công ty TNHH ICT VINA (thuộc Tập đoàn Dentium) cho biết, Công ty ICT VINA (chuyên sản xuất thiết bị y tế nha khoa) được thành lập từ năm 2018. Công ty đã đầu tư 257 triệu USD để xây dựng và vận hành 2 nhà máy sản xuất tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và đang triển khai xây dựng nhà máy thứ 3.

Tại hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2025”, các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc chia sẻ, đề xuất nhiều định hướng hợp tác ở các lĩnh vực mới với thành phố. Ảnh: THIÊN AN

Yếu tố giúp ICT VINA triển khai dự án suôn sẻ là nhờ sự hỗ trợ của chính quyền thành phố, tất cả các thủ tục đều được xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Hơn nữa, chính quyền thành phố chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất logistics, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đà Nẵng còn sở hữu vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là việc kết nối với các khu công nghiệp và vùng phụ cận rất thuận lợi.

“Với chúng tôi, Đà Nẵng không đơn thuần là một điểm đến đầu tư, mà còn là trung tâm chiến lược để phát triển các ngành công nghiệp sản xuất giá trị cao dựa trên đổi mới khoa học - công nghệ và phát triển bền vững. ICT VINA tin tưởng vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thành phố và cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng, đồng hành cùng thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Jeon Chang Hyun nói.

Bên cạnh hợp tác lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, công nghiệp sản xuất, Đà Nẵng mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Nhất là trong xây dựng chuỗi cung ứng từ trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Hàn Quốc xếp thứ 4 trong 45 quốc gia và vùng, lãnh thổ có vốn đầu tư tại Đà Nẵng. Thành phố có 345 dự án đầu tư từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 1.332 triệu USD. Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng. Sáu tháng đầu năm 2025, khách du lịch Hàn Quốc đến thành phố đạt hơn 1,2 triệu lượt khách.



Thúc đẩy hợp tác địa phương

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Dựa trên nền tảng đó, đến nay, Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 8 địa phương của Hàn Quốc, gồm Changwon, Daegu, Osan, Hwaseong, Yongin, Gwangyang, Jeju và Pyeongtaek; qua đó triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác giữa hai bên.

Thành phố Pyeongtaek sở hữu cảng biển nằm trong nhóm 5 cảng biển lớn nhất Hàn Quốc và là đầu mối logistics quan trọng của khu vực. Không chỉ vậy, Pyeongtaek còn được mệnh danh là thủ phủ ngành công nghiệp bán dẫn.

Bà Kim Myeong-suk, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Pyeongtaek cho biết, Pyeongtaek được định hướng phát triển thành đô thị công nghệ cao, thành phố xanh thân thiện với môi trường. Điều này rất tương đồng với định hướng của Đà Nẵng.

Tại đêm khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra chương trình chào đón vị khách Hàn Quốc thứ 1 triệu đến Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: THIÊN AN

Với tốc độ tăng trưởng rất tốt cùng với việc hợp nhất giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã mở ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn. Do vậy, thời gian đến, thành phố Pyeongtaek sẽ thúc đẩy hợp tác và đầu tư mạnh mẽ vào Đà Nẵng ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), công nghiệp bán dẫn và du lịch.

Hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc còn được cụ thể hóa từ cấp thành phố đến cấp phường, xã, ban, ngành. Điển hình như 10 năm mối quan hệ hợp tác giữa Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc).

Từ năm 2022 đến tháng 8/2025, Nam Trà My đã đưa 181 lao động đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang theo chương trình hợp tác tuyển chọn lao động giữa hai địa phương.

Hai bên triển khai nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi như tổ chức 16 đoàn công tác qua lại lẫn nhau và tham dự Lễ hội sâm do hai địa phương đăng cai tổ chức. Quận Hamyang còn hỗ trợ các dự án an sinh xã hội cho xã Nam Trà My.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế, đặc biệt là hợp tác phát triển cây sâm, loại dược liệu quý hiếm mà hai địa phương sở hữu.