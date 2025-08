Chính quyền - đoàn thể Đà Nẵng hỗ trợ nhân dân Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt ĐNO - Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ thành phố giúp nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phương (thứ 3, bên trái sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: THANH HÓA

Chiều 1/8, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương làm trưởng đoàn đến thăm, trao 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ thành phố hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lụt.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Phương chia sẻ trước thiệt hại vô cùng nặng nề của tỉnh Nghệ An do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra; mong muốn nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ kịp thời chuyển nguồn hỗ trợ của thành phố đến người dân bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.