Du lịch Đà Nẵng hướng đến mục tiêu đón 17,3 triệu lượt du khách trong năm 2025 ĐNO - Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2025 với nhiều ưu đãi, trải nghiệm mới mẻ định vị thương hiệu điểm đến Đà Nẵng nhằm đạt mục tiêu đón 17,3 triệu lượt khách lưu trú trong năm nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Sáng 15/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng các tháng cuối năm 2025 với chủ đề Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới.

Có 5 chương trình đặc biệt tập trung các chính sách ưu đãi cho du khách; hộ chiếu trải nghiệm; nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn; thu hút khách quốc tế tiếp tục trở lại; chính sách du lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện) và du lịch cưới.

Nổi bật là chương trình Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm mới áp dụng dụng từ ngày 15/8 - 31/10. Trong đó, dịp lễ Quốc khánh 2/9, miễn vé vào cổng tại các bảo tàng: Đà Nẵng, Điêu khắc Chăm, Mỹ thuật, Văn hóa Sa Huỳnh, Hội An, Gốm sứ mậu dịch, Văn hóa dân gian, Nghề y truyền thống, Bảo tàng thổ sản…

Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới là chủ đề được tập trung kích cầu du khách trong đợt này. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình trải nghiệm 3 hộ chiếu ẩm thực Đà Nẵng - Đà Nẵng Food Tour, di sản Đà Nẵng - Da Nang Heritage Tour và du lịch Xanh - Da Nang Green Tour với 30.000 hộ chiếu bản giấy, 30.000 hộ chiếu online với ưu đãi trực tiếp tại từng địa điểm, sưu tầm các con dấu hộ chiếu để nhận quà...

Giảm 50% vé tham quan, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tại Khách sạn New Orient, Cổng trời Đông Giang, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Khách sạn Wink… Các khu du lịch đầu tư những tiện ích vui chơi giải trí mới kèm nhiều ưu đãi như Sunworld Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Ký ức Hội An, Furama Resort, Hoiana Resort, Sơn Trà Marina, The View, ICON Rooftop Bar…

Đặc biệt, một số sản phẩm du lịch mới dịp này gồm: du lịch công nghiệp tham quan khu lắp ráp ô tô Trường Hải Chu Lai; tham quan xưởng bia thủ công Sunkraft Beer; du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe tại vùng trồng sâm Ngọc Linh; vườn cây di sản Pơ mu...

Du khách đến Đà Nẵng còn nhận hơn 20.000 voucher miễn phí, giảm giá 20 - 50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, khu du lịch, ẩm thực, show diễn, du ngoạn sông Hàn, taxi Xanh SM.

Ngoài ra, Đà Nẵng tổ chức chiến dịch “Tôi yêu Đà Nẵng – I love Da Nang” nhằm thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại Đà Nẵng, áp dụng cho khách du lịch quốc tế đã từng đến Đà Nẵng trong khoảng từ năm 2020 đến nay và quay trở lại Đà Nẵng.

Trong đó, tập trung vào một số thị trường trọng điểm sẽ có các điểm nhấn riêng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN... và khách quốc tế đến Đà Nẵng trên các đường bay mới trong năm 2025.

Chương trình kích cầu có hơn 300 tập đoàn, doanh nghiệp, hơn 200 cơ sở kinh doanh, các đơn vị cung ứng giải pháp công nghệ tham gia.