Giáo dục - Việc làm Đà Nẵng khen thưởng học sinh đoạt huy chương đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2025 ĐNO - Ngày 22/7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2025 tổ chức tại Bulgaria. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) trao thưởng cho học sinh Cáp Kim Hoàng Bảo. Ảnh: THU HÀ

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2025 với sự tham dự của 40 đội tuyển đến từ 28 quốc gia châu Âu và 12 quốc gia khách mời. Em Cáp Kim Hoàng Bảo, học sinh lớp 11A3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xuất sắc đoạt huy chương đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương, chúc mừng thành tích của em Cáp Kim Hoàng Bảo và thầy cô Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của thành phố.

Năm học 2024 - 2025, với sự quan tâm của thành phố, các cấp, các ngành và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên, học sinh, ngành giáo dục Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu tự hào; học sinh giành nhiều giải thưởng tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận (giữa) trao thưởng các thầy cô giáo có thành tích bồi dưỡng học sinh đoạt giải. Ảnh: THU HÀ

“Có được thành tích xuất sắc này, trước hết là sự nỗ lực của chính bản thân Cáp Kim Hoàng Bảo; sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường; sự tận tình, sáng tạo trong quá trình dạy học của thầy cô giáo; sự chăm lo của cha mẹ học sinh.

Đồng thời, là thành quả đáng trân trọng, làm rạng danh truyền thống hiếu học của Đà Nẵng, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; đồng thời tin tưởng ngành giáo dục sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, hoàn thành sứ mệnh đưa giáo dục thành phố ngang tầm khu vực và quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận, năm học qua, toàn ngành giáo dục (bao gồm Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ)) tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học được giữ vững; học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia tiếp tục đạt được kết quả tốt, học sinh dự các kỳ thi quốc tế đạt kết quả cao.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chất lượng giải của học sinh Đà Nẵng tăng vượt bậc, trong đó Đà Nẵng (cũ) đoạt 70 giải (tăng 9 giải so với năm trước); tỉnh Quảng Nam (cũ) đoạt 70 giải (tăng 12 giải so với năm trước).

Đại diện Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng trao thưởng em Cáp Kim Hoàng Bảo. Ảnh: THU HÀ

Đặc biệt, Đà Nẵng (cũ) có Huỳnh Huy Hưng và Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt, lớp 12A4 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt giải nhì hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ; Trần Quang Nhật, lớp 12A2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng cũ) cùng hai anh em sinh đôi Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam cũ) xuất sắc đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ hai tổ chức tại Turkmenistan; Cáp Kim Hoàng Bảo đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2025.

Dịp này, 9 thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng học sinh đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.