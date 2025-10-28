Giáo dục - Việc làm Đà Nẵng khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU ĐNO - Ngày 28/10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (bên trái) và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận (bên phải) trao bằng khen cho em Phạm Đoàn Minh Khuê. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, khen thưởng em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C và cô giáo Đỗ Thị Cẩm Nhung, giáo viên hướng dẫn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Bài viết thư của Minh Khuê xuất sắc đoạt giải Nhì tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025 với chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”, được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) vinh danh tại Đại hội UPU lần thứ 28 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 19/9/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chúc mừng thành tích của ngành giáo dục, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô giáo Đỗ Thị Cẩm Nhung (giáo viên hướng dẫn) và em Phạm Đoàn Minh Khuê.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 2, bên trái sang) trao bằng khen cho giáo viên hướng dẫn. Ảnh: THU HÀ

Đây là kết quả đáng tự hào, không chỉ góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ tri thức thế giới mà còn lan tỏa được tình yêu, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đại dương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, thời gian tới ngành giáo dục tiếp tục hiến kế, tham mưu thành phố phát triển hơn nữa.

Nhà trường, thầy cô, gia đình tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các em học tập, phát huy được khả năng, đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt hơn.

Năm học này, ngành giáo dục thành phố đạt nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi quốc tế. Ảnh: THU HÀ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận cho biết, năm học 2024 - 2025, bên cạnh việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhiều học sinh của thành phố đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế.

Tiêu biểu giành 1 giải nhì tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; 3 huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế; 1 huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu; 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Những kết quả ấy không chỉ góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Đà Nẵng trong hệ thống giáo dục cả nước mà còn thể hiện sự phát triển toàn diện, bền vững của ngành cùng sự đầu tư, quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp trồng người.

Doanh nghiệp trao tặng phần thưởng cho Phạm Đoàn Minh Khuê. Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là sân chơi giáo dục có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, khơi dậy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu thương con người và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Thành tích mà học sinh Đà Nẵng đạt được tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn tầm quốc tế của thế hệ trẻ Đà Nẵng.

Trong thời gian đến, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu viết; đồng thời, mở rộng hợp tác, giao lưu giữa học sinh Đà Nẵng với học sinh các địa phương khác trong cả nước nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết, diễn đạt, tư duy sáng tạo và năng lực giao tiếp quốc tế.

Tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn trao bằng khen của UBND thành phố cho em Phạm Đoàn Minh Khuê và giáo viên hướng dẫn Đỗ Thị Cẩm Nhung.

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng trao phần thưởng trị giá 25 triệu đồng cho em Phạm Đoàn Minh Khuê.