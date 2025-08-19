Kinh tế Đà Nẵng khởi công xây dựng dự án Da Nang Downtown, tổng vốn gần 80.000 tỷ đồng ĐNO - Sáng 19/8, Tập đoàn Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án tổ hợp Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown tại số 1 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HUY QUẾ

Dự sự kiện có các đồng chí: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng đang trong hành trình vươn mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ và giải trí hàng đầu khu vực.

Chủ tịch Vùng miền Trung Tập đoàn Sun Group Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUY QUẾ

Chỉ trong 7 tháng năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 10,7 triệu lượt khách lưu trú (tăng 18%), trong đó khách quốc tế hơn 4,2 triệu lượt (tăng 21%). Mục tiêu đón hơn 17 triệu lượt khách trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Các đại biểu bấm nút nghi thức khởi công dự án. Ảnh: HUY QUẾ

Trong bức tranh phát triển của du lịch Đà Nẵng, dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown sở hữu vị trí đắc địa, trung tâm kết nối cùng đa dạng trải nghiệm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng, sẽ trở thành một điểm đến sôi động, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế đêm, tạo sức hút cho du lịch thành phố.

Với quy hoạch bài bản cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, lãnh đạo thành phố tin tưởng Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố, đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa - nghệ thuật cùng bứt phá.

Dự án Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống nhất Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Đồng thời, mong muốn người dân đồng hành, ủng hộ để công trình này sớm hoàn thiện đưa vào vận hành, trở thành niềm tự hào chung của thành phố.

Tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên châu Á cũ), tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng. Ảnh: HUY QUẾ

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Vùng miền Trung Tập đoàn Sun Group cho biết, dự án Da Nang Downtown sẽ kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, đặc biệt giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sun Group kỳ vọng Da Nang Downtown sẽ đưa du lịch Đà Nẵng vươn tầm, sánh ngang với các trung tâm du lịch hàng đầu châu Á như Singapore, Thượng Hải hay Hồng Kông.

Sun Group cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đồng thời tuân thủ các quy định về xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Được biết, tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên châu Á cũ), có tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, gồm: khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh bên sông Hàn và tòa tháp biểu tượng 69 tầng cao nhất miền Trung.