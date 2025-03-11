Nhà đất Đà Nẵng: Kinh doanh bất động sản đạt 1.749 tỷ đồng trong tháng 10/2025 ĐNO - Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10/2025, bất động sản tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn nhóm ngành dịch vụ khác của thành phố.

T hị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý III/2025 dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 3/11, cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025.

Trong tháng 10/2025, hoạt động của nhóm ngành dịch vụ khác trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, dù có dấu hiệu chững lại nhẹ so với tháng trước. Đáng chú ý, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn nhóm ngành.

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý III/2025 dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, điều chỉnh khung giá đất, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: tuyến đường ven sông Cổ Cò, khu công nghệ cao mở rộng, các khu đô thị mới phía Tây Bắc.

Lượng giao dịch tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang phục hồi. Nhờ đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ.

Tổng doanh thu dịch vụ khác tháng 10/2025 ước đạt 4.598 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tháng 9/2025 nhưng tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 1.749 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước nhưng tăng tới 77,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng doanh thu nhóm ngành dịch vụ khác đạt 45.890 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng dịch vụ kinh doanh bất động sản tiếp tục dẫn đầu quy mô doanh thu với 17.239 tỷ đồng (tăng 104%).

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, với sự hỗ trợ từ hạ tầng, dòng vốn và chính sách điều hành, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế trung tâm dịch vụ tổng hợp và thị trường bất động sản năng động hàng đầu miền Trung, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển bền vững các ngành dịch vụ trong thời gian tới.