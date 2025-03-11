Chính trị Đà Nẵng mời gọi doanh nghiệp Đức hợp tác, đầu tư vào khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế ĐNO - Sáng 3/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì buổi tiếp bà Helga Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Barth. Ảnh: NGỌC PHÚ



Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn bày tỏ vui mừng chào đón Đại sứ Helga Barth đến thăm Đà Nẵng và khẳng định Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức.

Thời gian qua, Đà Nẵng và nhiều địa phương miền Trung duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với các bang của Đức, đặc biệt là bang Trung Đức.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng mới có quy mô diện tích lớn và dân số trên 3 triệu người, thêm nhiều dư địa và cơ hội thu hút đầu tư.

Hiện nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng tương đối tốt, tuy nhiên, số lượng dự án đến từ các doanh nghiệp Đức vẫn còn khiêm tốn.

Thời gian tới, Đà Nẵng xác định phát triển dịch vụ làm trụ cột, kết hợp khai thác lợi thế tự nhiên về biển, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa thế giới, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đại sứ Helga Barth tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các doanh nghiệp Đức tìm hiểu, đầu tư và hợp tác tại Đà Nẵng, nhất là trong các lĩnh vực mà thành phố đang được Quốc hội và Chính phủ giao trọng trách phát triển như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và dịch vụ logistics.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Helga Barth. Ảnh: NGỌC PHÚ



Đại sứ Helga Barth bày tỏ ấn tượng với tiềm năng phát triển và phong cách năng động của Đà Nẵng. Đồng thời cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Đức đang diễn ra tích cực. Phía Đức sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy để các doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng, nhất là trong các cụm ngành có thế mạnh.

Đại sứ bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể thành lập Văn phòng Lãnh sự danh dự Đức tại Đà Nẵng nhằm hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và thúc đẩy hợp tác song phương.

“Tôi rất ấn tượng với tinh thần cởi mở, phong cách làm việc hiện đại của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Sau khi thành phố được mở rộng, tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên,” Đại sứ Helga Barth chia sẻ.