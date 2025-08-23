Khoa học - Công nghệ Đà Nẵng nỗ lực phủ sóng 5G Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% khu vực dân cư thành phố sẽ được phủ sóng 5G. Trước yêu cầu cấp bách trên, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đang tăng tốc triển khai các giải pháp để phủ sóng 5G.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đang tăng tốc triển khai các giải pháp để phủ sóng 5G. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung kiểm tra một trạm phát sóng 5G. Ảnh: MAI QUẾ



Nâng cấp, mở rộng mạng lưới

Vừa qua, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone hoàn thành dự án “Phủ sóng 5G tại các tỉnh miền Trung giai đoạn 1 - 2025”.

Theo đó, dự án được triển khai từ ngày 7/3 đến 23/5/2025 và “về đích” trước hạn 3 tuần, qua đó nâng cấp năng lực mạng lưới thông qua việc mở rộng và tối ưu hệ thống trạm 4G, 5G trên toàn khu vực, với quy mô đầu tư lớn, góp phần gia tăng mạnh mẽ về dung lượng, tốc độ và chất lượng dịch vụ.

Theo đại diện Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, kết quả bước đầu cho thấy, chất lượng mạng được cải thiện với tổng lưu lượng data tăng 20%, trong đó lưu lượng 5G chiếm 30% tổng lưu lượng 4G và 5G; tỷ lệ nghẽn mạng 4G cải thiện hơn 90%.

Bà Lê Thị Huệ, Phó Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) Đà Nẵng cho biết, đến nay, Viettel đang dẫn đầu tại Đà Nẵng về vùng phủ 5G và cơ bản phủ sóng 5G tốt tại các khu vực đô thị.

Viettel đang triển khai trạm 5G để bảo đảm phủ sóng cho các khu công nghiệp, khu du lịch. Viettel phát sóng đồng thời cả 2 công nghệ 5G SA (5G độc lập) và 5G NSA (cung cấp 5G dựa trên mạng 4G sẵn có). Trong đó, 5G SA có độ trễ rất thấp và hiệu năng vượt trội so với 5G NSA, tốc độ gấp 10 lần 4G.

Theo ông Huỳnh Phương Huy, Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư, Công ty Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) - đơn vị chủ quản Vinaphone Đà Nẵng, hiện VNPT đã phủ sóng 5G Vinaphone pha đầu theo định hướng POI - tập trung vào các khu vực trọng điểm về kinh tế, xã hội với tổng 42 trạm 5G phát sóng trên toàn địa bàn thành phố.

Vinaphone 5G hoạt động trên băng tần 3700 - 3800 MHz, cho tốc độ có thể lên tới 1.5 Gbps, trong đó VNPT đang triển khai công nghệ 5G NSA và giai đoạn tiếp theo sẽ là 5G SA.

Phát triển cả số lượng và chất lượng

Bà Lê Thị Huệ thông tin, trong những tháng cuối năm 2025, Viettel tiếp tục đầu tư, mở rộng vùng phủ 5G trên địa bàn thành phố, qua đó bảo đảm cho các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng các dịch vụ mới như IoT (Internet vạn vật), robot tự hành, camera trí tuệ nhân tạo… vào cuộc sống.

Đối với các khu vực nông thôn, Viettel đầu tư mở rộng trạm phát sóng để hầu hết xã có sóng 5G, tập trung tại các khu vực trung tâm xã, các khu vực tập trung đông dân cư. Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phủ sóng 99% dân số trên toàn địa bàn thành phố.

Nhằm góp phần khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là thành phố du lịch thông minh, thân thiện và đáng sống, Tổng Công ty viễn thông MobiFone đang phối hợp với Tập đoàn Sun Group triển khai chương trình “50.000 eSIM Hi Vietnam miễn phí”.

Cụ thể, từ ngày 12/8, mỗi du khách quốc tế khi hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được tặng một eSIM miễn phí, kèm 8GB dữ liệu tốc độ cao 5G sử dụng trong 24 giờ đầu tiên. Song song, Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung vừa trang bị mới 632 trạm 4G, 320 trạm 5G để bảo đảm phủ sóng toàn diện.

Ông Huỳnh Phương Huy cho biết, Vinaphone liên tục đầu tư nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống mạng 5G để bảo đảm chất lượng dịch vụ, sử dụng công nghệ 5G theo chuẩn mới nhất.

Bên cạnh đó, Vinaphone đang hợp tác với doanh nghiệp để phát triển các ứng dụng và dịch vụ 5G trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và sản xuất; tập trung phát triển các ứng dụng thực tế tăng cường, thực tế ảo trong các lĩnh vực học tập, giải trí.