Công nghệ Đà Nẵng phát triển đội ngũ kỹ sư chất lượng cao về công nghệ vi mạch bán dẫn ĐNO - Chiều 8/8, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) tổ chức bế giảng lớp Thiết kế vi mạch và khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành lĩnh vực bán dẫn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 5 học viên xuất sắc. Ảnh: NGỌC HÀ

Lớp Thiết kế vi mạch VLSI - Physical Design được triển khai từ tháng 4/2025 do DSAC phối hợp Tổ chức TreSemi, Công ty Synopsys, Công ty GASA và Tập đoàn Sovico thực hiện.

Khóa học kéo dài trong 3 tháng gồm 60 giờ lý thuyết và 106 giờ thực hành, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, tập trung trang bị kiến thức thực tiễn, sát với yêu cầu thực tế của ngành công nghiệp thiết kế chip toàn cầu.

Lớp học thu hút 43 học viên là sinh viên năm cuối và giảng viên thuộc các ngành điện tử - viễn thông, kỹ thuật máy tính, IoT (Internet vạn vật) và công nghệ thông tin từ các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến toàn thể học viên hoàn thành chương trình; đồng thời trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 5 học viên xuất sắc.

Cũng trong chiều 8/8, DSAC khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên lĩnh vực bán dẫn. Chương trình do chuyên gia Mark Filshie, người có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cấp cao trong ngành công nghệ tại khu vực châu Á, trực tiếp giảng dạy.

Khóa học diễn ra trong 4 tuần, tập trung vào kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, viết CV, kể chuyện cá nhân (personal storytelling), trả lời phỏng vấn, xây dựng hồ sơ cá nhân và tối ưu hóa hồ sơ LinkedIn theo tiêu chuẩn tuyển dụng quốc tế. Học viên sẽ được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng tham gia vào môi trường làm việc toàn cầu tại các doanh nghiệp như NVIDIA, Synopsys, Intel, Marvell, Microsoft, FPT…

Ông Mark Filshie cho biết: “Kỹ sư Việt Nam không chỉ cần chuyên môn tốt mà còn cần kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp. Đây là chương trình giúp học viên có thêm sự tự tin hơn để bước vào sân chơi toàn cầu”.