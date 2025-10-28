Thủy sản Đà Nẵng quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố (Kế hoạch số 133/KH-UBND).

Theo kế hoạch, thành phố tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác chống khai thác IUU; đảm bảo tiến độ, kết quả cụ thể tại đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan chức năng liên quan tăng cường trách nhiệm, triển khai hiệu quả chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị khẩn trương rà soát để có đề xuất, kiến nghị đầu tư trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cần thiết phục vụ công tác chống khai thác IUU.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách về hỗ trợ phát triển thủy sản; đề xuất, tham mưu các chính sách đặc thù của thành phố để hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý thủy sản, chống khai thác IUU.

Các đơn vị phát động đợt cao điểm công tác thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển, vùng nước tại cảng cá và xử phạt nghiêm 100% vi phạm khai thác IUU theo quy định.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác để thuận lợi lưu trữ, theo dõi, truy xuất và quản lý.

Đảm bảo công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ liên quan đến xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản; thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu lên cơ sở quản lý dữ liệu quản lý thủy sản.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hướng dẫn, yêu cầu chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu khai thác hải sản vùng khơi ký “Cam kết về thông tin liên lạc tàu cá” và “Bản cam kết không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép”; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.