Thể thao Đà Nẵng sẵn sàng cho giải điền kinh vô địch quốc gia Từ ngày 9-14/8, Đà Nẵng đăng cai tổ chức Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025. Với sự có mặt của các vận động viên xuất sắc nhất cả nước, giải hứa hẹn mang đến những màn tranh tài gay cấn. Hiện công tác tổ chức được thành phố hoàn tất, bảo đảm cho giải thành công.

Sân điền kinh Hòa Xuân bảo đảm các điều kiện cho Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra thành công. TRONG ẢNH: Các vận động viên đội tuyển điền kinh Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: P.N

Nhiều tuyển thủ nổi tiếng góp mặt

Trong 5 ngày tới, người hâm mộ có cơ hội theo dõi nhiều tuyển thủ nổi tiếng tranh tài trên sân như: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), Nguyễn Trung Cường, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh), Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Lương Đức Phước (Đồng Nai), Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng), Trần Văn Đảng, Phùng Thị Huệ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội), Đào Minh Chí, Đào Minh Thiện, Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên (Quân đội), Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh)…

Tại giải năm nay, sau khi hợp nhất với đội tuyển điền kinh Quảng Nam (cũ), đội tuyển điền kinh Đà Nẵng tham dự với 41 vận động viên, tranh tài các nội dung như: chạy, ném đĩa, ném búa, nhảy sào, nhảy ba bước, đi bộ…

Mục tiêu đội hướng đến là xếp trong tốp những đơn vị dẫn đầu toàn đoàn. Năm 2024, điền kinh Đà Nẵng xếp tốp 3 đoàn có số lượng huy chương cao nhất và thứ 6 toàn đoàn. Năm nay, thi đấu trên sân nhà là một lợi thế cho các vận động viên thành phố.

Trong số các vận động viên thành phố dự giải, Trần Thị Loan được kỳ vọng bảo vệ thành công huy chương vàng ở nội dung nhảy 3 bước nữ. Tài năng trẻ sinh năm 2000 đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi lần lượt giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương vàng ở hai giải đấu cấp quốc gia gần nhất.

Tương tự, ở nội dung đi bộ 20km nam, Nguyễn Thành Ngưng được kỳ vọng bảo vệ thành công huy chương vàng. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng giành 14 huy chương vàng cấp quốc gia.

Ở nội dung đi bộ 20km nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc nhận được nhiều sự chú ý. Cô lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi 18 lần vô địch quốc gia liên tiếp.

Theo HLV đội tuyển điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 là giải đấu quan trọng trong năm, đội sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất. Giải diễn ra trên sân nhà nên ban huấn luyện tạo điều kiện tối đa cho các vận động viên thi đấu, trong đó có những tài năng trẻ tham gia cọ xát.

Bảo đảm cho giải thành công

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đánh dấu 10 năm (kể từ năm 2015) giải đấu quay lại Đà Nẵng.

Chuẩn bị cho giải diễn ra thành công, thành phố phối hợp các đơn vị sớm triển khai kế hoạch bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thể thao các địa phương, trọng tài đến ăn ở, tập luyện, thi đấu và làm nhiệm vụ.

Hầu hết các nội dung tranh tài của giải diễn ra trên sân điền kinh Hòa Xuân (trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng). Riêng nội dung đi bộ 20km dành cho nam và nữ thi đấu tại khu vực công viên phía ngoài sân vận động Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn).

Hai địa điểm trên từng là nơi được thành phố chọn đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

Sân điền kinh Hòa Xuân là sân chuyên biệt để tập luyện, thi đấu môn điền kinh, được thành phố đưa vào sử dụng hai năm qua. Năm 2024, tại sân này, thành phố đăng cai tổ chức thành công môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Trong khi đó, tại khu vực công viên phía ngoài sân vận động Đầm Sen có nhiều cung đường rộng, đẹp, từng được thành phố chọn là nơi tổ chức ngày chạy Olympic.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao cho hay, Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025 là sân chơi hấp dẫn dành cho các tài năng điền kinh của cả nước. Qua những lần tổ chức thành công, giải mang đến những cuộc tranh tài căng thẳng. Năm nay, chất lượng chuyên môn được dự báo tăng cao khi các vận động viên quyết tâm thể hiện hết khả năng để được chọn dự SEA Games 33.

“Hiện công tác tổ chức được thành phố phối hợp các đơn vị triển khai hoàn tất, bảo đảm cho giải thành công. Qua giải lần này, thành phố kỳ vọng phong trào điền kinh lan tỏa rộng hơn nữa. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đẹp của thành phố đến bạn bè trong nước, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động du lịch”, ông Thao nói.