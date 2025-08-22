Chính quyền - đoàn thể Đà Nẵng sắp xếp, điều động cán bộ phường, xã ĐNO - Ngày 21/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký ban hành Đề án số 1342/QĐ-UBND về “Rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức phường, xã và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo phường Điện Bàn Đông về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sáng ngày 21/8. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đề án khẳng định, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình và chỉ đạo của Trung ương, trong đó có công tác tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức khi tổ chức chính quyền địa phương được quan tâm thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nơi thừa, chỗ thiếu

Tuy nhiên, đề án chỉ rõ tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức tại các xã, phường vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng đến tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền cơ sở.

Đề án nêu rõ: “Thực trạng thừa, thiếu số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường theo định mức được giao còn nhiều, cụ thể có 25 xã, phường thiếu 154 công chức so với định mức được giao và có 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao. Trong vòng 5 năm tới phải giải quyết 587 cán bộ, công chức dôi dư so với định mức quy định”.

Đáng chú ý, 25 xã, phường thiếu nhân sự tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, văn hóa - xã hội, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê. Thiếu nhân lực trong các vị trí này khiến công tác giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương, nhất là xã miền núi, vùng xa, gặp nhiều khó khăn, áp lực dồn vào số ít công chức còn lại.

UBND xã Nam Giang còn thiếu một số cán bộ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Trong ảnh là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Giang. Ảnh: PHẠM VĂN THỦY

Nguyên nhân của tình trạng này là do: “Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã, phường thực hiện trong bối cảnh "vừa chạy, vừa xếp hàng", thời gian thực hiện gấp, yêu cầu tiến độ hoàn thành sớm; do đó, chưa có thời gian đánh giá, rà soát thật kỹ trước khi bố trí; có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức ở một số phường, xã chưa phù hợp với vị trí việc làm, năng lực lãnh đạo, để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới”.

Sắp xếp, điều động, biệt phái cán bộ

Trước thực trạng trên, Đề án số 1342/QĐ-UBND đưa ra hai nhóm giải pháp trọng tâm:

Một là, bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức. Thành phố sẽ tiến hành điều chỉnh, phân bổ lại đội ngũ từ những xã, phường có số lượng dôi dư sang bổ sung cho các địa phương còn thiếu. Việc bố trí, sắp xếp được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm đúng người, đúng việc; phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo. Quá trình thực hiện có lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa sự xáo trộn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của địa phương không bị gián đoạn.

Hai là, thành phố sẽ điều động hoặc biệt phái cán bộ, công chức từ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác để tăng cường hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng xa. Đây là giải pháp trực tiếp nhằm bổ sung lực lượng kịp thời, giúp chính quyền cơ sở những địa bàn đặc thù này duy trì hoạt động ổn định.

Cán bộ, công chức được điều động, biệt phái tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn đang thiếu nhân sự, khối lượng công việc nhiều, có vai trò then chốt đối với đời sống dân sinh. Thời gian cán bộ, công chức được cử biệt phái về các xã miền núi, vùng xa được quy định là không quá 36 tháng. Quy định này vừa đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời, vừa phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo sự linh hoạt trong công tác điều động nhân sự.

Chế độ chính sách đối với cán bộ tăng cường

Đề án số 1342/QĐ-UBND quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được điều động, biệt phái. Văn bản nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác trong thời gian 3 năm ở cơ sở, được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, công chức, viên chức tăng cường được hưởng các chính sách về bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí và các chính sách khác (nếu có) của Trung ương và thành phố.

Công chức tăng cường có thành tích đặc biệt xuất sắc (có sáng kiến, sản phẩm công tác cụ thể được cấp có thẩm quyền công nhận) được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật; được bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; được ưu tiên khi xem xét bố trí công tác sau tăng cường; được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng”.