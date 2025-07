Xã hội Đà Nẵng tăng cường công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về ứng phó nguy cơ, sự cố bức xạ, hạt nhân đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các cơ sở có sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung các kịch bản ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại đơn vị, địa phương quản lý.