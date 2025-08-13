Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Tín hiệu tích cực từ việc hấp thụ vốn của các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn giúp “bức tranh” giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng đang có những chuyển động khởi sắc.
Nỗ lực nâng cao tỷ lệ giải ngân
Mùa hè là khoảng thời gian thuận lợi để các dự án, nhất là dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn tăng tốc khối lượng thực hiện. Theo cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng, nhiều dự án trên địa bàn có khối lượng thực hiện khá cao, đóng góp lớn vào mức tăng chung của giải ngân đầu tư công so với cùng kỳ.
Ở khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ) có thể kể đến các dự án như: Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; Tuyến đường trục I tây bắc; Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3; Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn); Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ…
Còn ở khu vực tỉnh Quảng Nam (cũ), các dự án đang tiến triển tích cực như: Khu dân cư đông nam cầu Kỳ Phú 1&2, Khu dân cư nam Tam Thanh; đường ĐH 3, ĐL 21 (Đại An) đi Trung tâm hành chính huyện Đại Lộc (cũ); đường tránh phía tây Ái Nghĩa; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở - Khu dân cư An Phú; dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp; Xây dựng công trình điện…
Cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng dự ước trong tháng 7 năm 2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý toàn thành phố Đà Nẵng đạt 1.364,4 tỷ đồng (tăng 7,7% so với tháng trước, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 8,1% kế hoạch vốn trong năm). Lũy kế 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 7.818,3 tỷ đồng (bằng 46,3% kế hoạch vốn được giao và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước).
Tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, tiến độ giải ngân như hiện nay của thành phố vẫn chưa đạt do còn nhiều vướng mắc, lúng túng, nhất là công tác xử lý các dự án chuyển tiếp cũng như giải phóng mặt bằng còn nhiều “điểm nghẽn”. Cần bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” này để tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.
Chuyển động từ các công trình trọng điểm
Từ đầu năm, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) hàng loạt công trình trọng điểm tăng tốc thi công, góp phần đáng kể vào tiến trình giải ngân đầu tư công của địa phương. Theo thống kê, lũy kế giá trị thực hiện từ khi khởi công (cuối năm 2022) đến cuối tháng 7/2025 của Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) đã đạt 2.786,2 tỷ đồng, tương đương 81,3% tổng mức đầu tư.
Một dự án lớn khác là dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2) với tổng giá trị 454,7 tỷ đồng. Giá trị thực hiện dự án tính từ khi khởi công đến tháng 7/2025 ước đạt 232,7 tỷ đồng, tương đương 51,1% so với tổng mức đầu tư.
Hay dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp có giá trị hợp đồng 358 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện từ khi khởi công đến cuối tháng 7/2025 ước đạt 208,8 tỷ đồng, tương đương 49,7% tổng mức đầu tư dự án.
Cạnh đó, một số dự án khởi công trong năm nay đang có khối lượng khá ấn tượng như Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 với tổng kinh phí đầu tư gần 673 tỷ đồng, chính thức triển khai thi công trong tháng 4/2025. Lũy kế giá trị thực hiện từ khi khởi công đến cuối tháng 7/2025 của dự án ước đạt 28,1 tỷ đồng.
Hay dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng được khởi công vào tháng 1/2025, dự tính đến cuối tháng 7/2025 giá trị ước đạt 40,6 tỷ đồng, tương đương 29,6% tổng mức đầu tư…
Việc đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm này từ đây đến cuối năm để hấp thụ tối đa số vốn được phân bổ trong năm là động lực quan trọng để gia tăng mạnh tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố Đà Nẵng.
PGS-TS. Bùi Quang Bình (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) nhận định, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các công trình có vốn đầu tư công ở tỉnh Quảng Nam (cũ) để góp phần chung vào việc gia tăng tỷ lệ giải ngân.
Ngoài ra, nếu giải quyết được những vướng mắc hiện nay của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng thì cũng sẽ hỗ trợ tốt cho công tác đầu tư xây dựng, qua đó nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm nay của thành phố Đà Nẵng.