Chính trị Đà Nẵng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan HĐND cấp xã ĐNO - Sáng 13/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức công tác tại cơ quan HĐND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo và cán bộ công tác tại các cơ quan HĐND các xã, phường gồm Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, thời gian qua việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác bố trí cán bộ có nơi vẫn chưa phù hợp; nhiều địa phương, nhất là các xã miền núi còn khó khăn, trở ngại như cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn thiện; hệ thống phần mềm chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra...

Đợt tập huấn này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công tác tại các cơ quan HĐND và lãnh đạo các phường, xã nắm bắt về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các luật khác có liên quan.

Cán bộ dự hội nghị tập huấn được nghe Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn trình bày chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025 về cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa HĐND và UBND các cấp, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp và tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp.

Hội nghị được nghe trình bày chuyên đề về hoạt động giám sát của HĐND các cấp, thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các xã, phường.

Theo kế hoạch, HĐND thành phố tổ chức 4 đợt tập huấn, bồi dưỡng tại 4 cụm phường, xã trên địa bàn thành phố.