Xã hội ĐÀ NẴNG thân thiện, an toàn và đáng nhớ Đà Nẵng không chỉ là thành phố trẻ năng động với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại mà còn là một điểm đến thân thiện, an toàn và đáng nhớ. Mỗi cử chỉ, hành động đẹp của người Đà Nẵng đều để lại những ấn tượng sâu sắc, khó quên trong lòng khách đến.

Khi lòng tốt nở hoa

Đã có nhiều người dân, cán bộ, nhân viên, công nhân vệ sinh môi trường tại Đà Nẵng nhặt được hoặc hỗ trợ tìm kiếm tài sản có giá trị và trao tận tay người đánh mất, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố du lịch văn minh, an toàn và đáng mến.

Đẹp hơn trong mắt khách

Trên một số trang mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi của Đà Nẵng thường xuyên đăng tải thông tin tìm kiếm người bị mất tài sản là tiền, giấy tờ, điện thoại, đồ cá nhân… để trả lại cho người bị mất.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh con người, điểm đến du lịch Đà Nẵng.

Em Nguyễn Ngọc Thanh (thứ 3, trái sang) trao lại số tiền nhặt được cho cụ Hàn (thứ 2, phải sang) trước sự chứng kiến của Công an, Đoàn Thanh niên xã Tiên Phước, Đà Nẵng. Ảnh: CACC



Còn nhớ đầu năm 2024, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung và chị Nguyễn Thị Trách là công nhân Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà trong lúc làm việc có nhặt được 2 chiếc ví đánh rơi của 2 du khách người Hoa Kỳ.

Kiểm tra trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe và ngoại tệ, anh Trung và chị Trách mang đến phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (cũ) để trả lại cho người bị mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng phối hợp với phường Phước Mỹ (cũ) liên hệ với hai du khách bị mất đồ.

Tuy nhiên, khách đã rời khỏi Đà Nẵng và đang du lịch tại một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Nagasaki (Nhật Bản).

Các chuyên viên của trung tâm đã trao đổi với du khách để tìm cách gửi lại tài sản bị đánh rơi thông qua hình thức gửi chuyển phát nhanh quốc tế.

Sau khi nhận được tài sản, du khách đã rất cảm kích, gửi thư điện tử cảm ơn vợ chồng công nhân môi trường ở Đà Nẵng cũng như các chuyên viên của trung tâm hỗ trợ du khách.

Nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng thường xuyên hỗ trợ du khách tìm kiếm tài sản bị thất lạc và đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đội Quản lý trật tự du lịch biển 31 lần hỗ trợ tìm lại tài sản cho du khách, trong đó có 11 trường hợp là người nước ngoài.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng tạo được ấn tượng sâu sắc cho du khách gần xa về một hình ảnh Đà Nẵng mến khách.

Hành động nhỏ, lan tỏa lớn

Một ngày giữa tháng 4/2025, bà Huỳnh Thị Thủ, làm lao công tại khu vực chợ Bà Rén (xã Xuân Phú) nhặt được chiếc túi xách màu đen gần khu vực chợ.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng khen thưởng cho các công nhân nhặt được tài sản trả lại cho người bị mất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngay sau đó, bà Thủ mang đến Công an xã Quế Xuân 1 (cũ) để tìm, trả lại cho người bị mất.

Kiểm tra bên trong túi xách, công an xã ghi nhận có 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc ví chứa số tiền hơn 5,7 triệu đồng và nhiều loại giấy tờ.

Bà Thủ là hộ nghèo ở địa phương, hằng ngày bà đi làm lao công tại khu vực chợ để kiếm tiền nuôi 2 đứa con.

Tương tự, mới đây em Nguyễn Ngọc Thanh, học sinh lớp 12 tại xã Tiên Phước, trên đường đi tập thể dục buổi sáng đã nhặt được số tiền hơn 12 triệu đồng đánh rơi trên đường.

Ngay sau đó Thanh đã mang số tiền trên đến trụ sở công an xã để nhờ trả lại cho người bị đánh rơi.

“ Lúc đó em chỉ nghĩ được rằng người đánh rơi số tiền này chắc đang lo lắng lắm, vì thế em mong số tiền được trả lại cho người bị mất càng sớm càng tốt. Em Nguyễn Ngọc Thanh, học sinh lớp 12 tại xã Tiên Phước

Sau khi công an xác minh, số tiền này là khoản tiền tích góp, dành dụm để thuốc men, dưỡng già của bà Phạm Thị Hàn (87 tuổi, xã Tiên Phước).

Lúc biết số tiền bị rơi mất trên đường đi chợ về bà Hàn lo lắng và buồn đến mất ăn mất ngủ.

Vì vậy, được công an xã xác minh và trao trả, bà Hàn đã vui mừng khôn xiết và không ngừng cảm kích vì hành động tốt đẹp của Ngọc Thanh.

Trước việc làm đẹp của Ngọc Thanh, Đoàn Thanh niên địa phương sẽ tuyên dương em để lan tỏa tinh thần sống trung thực, nhân ái tới đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tiếp nối những nghĩa cử

Thời gian qua trên địa bàn thành phố có nhiều trường hợp đánh rơi tài sản được người nhặt được trả lại, là minh chứng cho tinh thần “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Trong đó có nhiều trường hợp là công nhân vệ sinh môi trường.

Mỗi hành động đẹp của người dân đã góp phần lan tỏa về một điểm đến an toàn, thu hút khách. Ảnh: N.H

Điển hình như trường hợp chị Trần Vũ Hạ Lan, công nhân Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.

Chị Lan là mẹ đơn thân, đang nuôi 2 con nhỏ trong điều kiện kinh tế không dư giả với mức lương công nhân.

Năm 2024 chị Lan 4 lần nhặt được tài sản là điện thoại thông minh có giá trị cao, tiền mặt… và chị đều báo với công ty để trả cho người đánh mất.

“ Đặt mình vào hoàn cảnh người bị mất đồ cũng sẽ lo lắng, hoang mang và mong mỏi tìm lại được, vì thế khi nhặt được tài sản tôi luôn tìm cách trả lại cho chủ nhân. Chị Trần Vũ Hạ Lan, công nhân Xí nghiệp Môi trường Hải Châu

Hay trường hợp anh Lâm Minh Hải, công nhân Xí nghiệp vận chuyển (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) trong đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ (2025), trong khi mọi người chuẩn bị về nhà đón giao thừa bên gia đình thì anh Hải cùng với nhiều công nhân khác không quản ngại khó khăn, vất vả bới từng bọc rác tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh) để tìm tài sản là món trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người dân bỏ nhầm vào túi rác khi dọn nhà đón Tết.

Đêm Giao thừa, lượng rác do công ty thu gom rất lớn, việc tìm một món tài sản giữa ngồn ngộn rác là điều rất khó khăn.

Thế nhưng với sự tử tế, lòng tốt của rất nhiều công nhân, anh Minh Hải đã tìm thấy món tài sản giá trị trong niềm vui vỡ òa của rất nhiều người.

Thông tin từ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng được biết, trong năm 2024, công ty đã khen thưởng gương “người tốt, việc tốt” cho 33 lượt công nhân nhặt được của rơi và trả cho người đánh mất.

Từ đầu năm 2025 đến nay, với những việc làm, nghĩa cử đẹp, công ty khen thưởng cho 25 lượt công nhân.

Điểm đến an toàn, thân thiện, góp phần thu hút khách. Ảnh: THU HÀ

Thời gian qua, những thông tin hỗ trợ tìm kiếm tài sản sau đó được du khách chia sẻ trên các trang mạng cá nhân, trên các trang hội nhóm về sự nhiệt tình, chân thành của người dân, những người làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng.

Những lời chia sẻ chân thành từ những sự việc có thật đã khiến cho “tiếng thơm” về một điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách được lan tỏa, bay xa.

Và chính sự tận tâm và trung thực của những người lao động bình thường đã góp phần nâng cao niềm tin của du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.

Mỗi hành động, cử chỉ đẹp của người dân chính là “đại sứ” mang thông điệp quý giá, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Những "người hùng" thầm lặng

Câu chuyện anh Phan Thanh Trinh và đồng nghiệp là anh Phạm Nhữ Đông vượt hơn 30km tìm nhẫn cho du khách người Australia không may làm rơi tại bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An) vào đầu tháng 8 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ đối với cộng đồng.

Anh Phan Thanh Trinh là Tổ trưởng Tổ công tác số 2, anh Phạm Nhữ Đông là nân viên Tổ công tác số 2, Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Chiều 6/8, kể với chúng tôi, anh Trinh cho biết, tối 31/7, khi biết ông Lein Riches (du khách Australia) đăng lên nhóm cộng đồng cầu cứu vì con gái làm rơi nhẫn kim cương, anh bàn với anh Đông và sáng sớm 1/8 vào bãi biển Cửa Đại hỗ trợ tìm nhẫn.

Cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển tìm đồ vật đánh rơi cho du khách tại bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng chiều 6/8. Ảnh: NGỌC HÀ

Hơn một tiếng đồng, bằng chiếc máy dò tìm kim loại, hai anh đã mò mẫm từng mét nước tìm kiếm.

“Thời tiết hôm đó khá nắng nóng, tầm 10 phút là chúng tôi đẫm mình dưới nước cho đỡ nóng rồi tiếp tục dò. Gần 1 tiếng vẫn chưa có kết quả, khá thấm mệt nhưng nghĩ đến cảnh trông ngóng, chờ đợi, hy vọng của du khách, chúng tôi tự bảo cố thêm tí nữa. Kết quả là tìm thấy trong sự vỡ òa niềm vui của tất cả mọi người chứng kiến”, anh Trinh nói.

“ Công tác tìm kiếm tài sản thất lạc trên bãi biển là một trong những việc làm thường xuyên được nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển và Đội cứu nạn hỗ trợ người dân, du khách trong quá trình nhiệm vụ. Việc hỗ trợ tìm tài sản thất lạc trở thành một phần công việc thường nhật của nhân viên các đội và là một trong những nét đẹp văn hóa du lịch mà Đà Nẵng đang vun đắp. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Câu chuyện đứt quãng giữa chừng vì anh Trinh và đồng nghiệp là chị Thái Thị Huyền nhận được thông tin từ cấp trên có một trường hợp du khách cần hỗ trợ tìm chiếc camera hành động Insta 360 go 3s đánh rơi dưới biển.

Ngay lập tức, các anh chị ra vị trí khách đánh rơi đồ vật để tìm kiếm. Theo kinh nghiệm nhiều năm, các nhân viên đã mở rộng bán kính tìm kiếm hơn 5m từ vị trí đánh rơi.

Bằng sự nhiệt tình, không ngại thời tiết, nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch biển đã tìm được và trả lại camera cho du khách.

Cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển đi kiểm tra, nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ những quy định tại bãi biển chiều 6/8. Ảnh: NGỌC HÀ

Nói về việc hỗ trợ cho du khách, các anh chị cho rằng, khi làm bất cứ điều gì, họ đều đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Việc người dân, du khách nhờ hỗ trợ, tìm kiếm đồ vật thất lạc chắc chắn món đồ đó quan trọng và ý nghĩa với họ. Hơn nữa, nhiều năm làm lĩnh vực liên quan đến du lịch, họ muốn du khách có chuyến trải nghiệm tốt đẹp, đáng nhớ ở vùng đất đặt chân đến.

“Bất kể đồ vật bị thất lạc, đánh rơi, nếu người dân và du khách nhờ chúng tôi đều hỗ trợ. Nhiều du khách nhận lại được tài sản quý giá muốn hậu tạ bằng tiền để cảm ơn, nhưng chúng tôi không nhận. Tôi vẫn nhớ cái ôm của ông Lein Riches và cả giọt nước mắt của ông vì cảm động trước tấm lòng của chúng tôi - những người dân Đà Nẵng”, anh Trinh chia sẻ.

Công việc vất vả nhưng các thành viên Đội quản lý trật tự du lịch biển đều chọn gắn bó.

“Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã xử lý 31 trường hợp hỗ trợ du khách và người dân tìm lại tài sản thất lạc. Trong số đó, 11 trường hợp liên quan đến du khách nước ngoài và có ít nhất 1 trường hợp tài sản có giá trị trên 60 triệu đồng.”

Như trường hợp chị Thái Thị Huyền, nhà tận Hòa Vang đi lại khá xa song chị có “thâm niên” 14 năm trong nghề quản lý trật tự du lịch biển; anh Phan Thanh Trinh sau khi đi bộ đội về xin vào làm nhân viên đội cứu hộ biển, rồi nghỉ việc tìm kiếm công việc khác nhưng không bao lâu lại trở về và công tác tại Đội quản lý trật tự du lịch biển, đến nay đã 15 năm.

Điểm đến hấp dẫn, yên bình

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình ghi lại ý kiến cảm nhận của du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng.

Anh Jonh Huynh (người Mỹ, gốc Việt): Người dân thân thiện và tử tế

Làm kinh doanh nên tôi có nhiều cơ hội đến các thành phố của Việt Nam.

Tôi đã đến Đà Nẵng nhiều dịp và lần nào cũng có trải nghiệm đáng nhớ. Đây là một thành phố xinh đẹp và điều tôi thấy ấn tượng khi đến nơi này là người dân vô cùng thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ.

Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, hấp dẫn du khách. Ảnh: N.hà

Tháng 7 vừa rồi, tôi đã ở Đà Nẵng một tuần để tham quan các điểm du lịch nổi tiếng.

Trong lúc di chuyển bằng taxi, tôi để quên điện thoại trong xe và nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được.

Nhưng thật bất ngờ, tài xế đã tìm cách liên hệ qua nhiều kênh và mang đến khách sạn nơi tôi lưu trú để trả lại.

Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy rất cảm động là trong quá trình anh ấy tìm thông tin để đến chỗ tôi ở phải đi một đoạn đường khá xa, nhưng khi tôi xin gửi chút quà cảm ơn thì anh ấy vui vẻ từ chối nhận.

Đúng là người dân Đà Nẵng rất thân thiện và tử tế.

Còn nhớ, sau dịch Covid-19, cũng trong một lần đến Đà Nẵng, tôi để quên chiếc túi xách nhỏ trong một quán ăn ở bãi biển Sơn Trà.

Sau khi quay lại, tôi không hy vọng gì nhiều nhưng chủ quán rất nhiệt tình hỏi thăm và cho nhận lại chiếc túi còn nguyên vẹn mọi giấy tờ, tài sản.

Tôi thích cảnh đẹp và con người nơi đây.

Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và khuyên họ đến Đà Nẵng để cảm nhận về mọi thứ nhiều hơn.

Bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.

Anh Chu Văn Minh (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh): Đà Nẵng thật an bình

Một điểm cộng lớn trong mắt du khách khi đến Đà Nẵng chính là sự an bình. Không giống như một số thành phố du lịch khác thường xảy ra tình trạng chèo kéo, móc túi hay làm phiền du khách, Đà Nẵng mang đến một cảm giác bình yên và an toàn rõ rệt.

Thành phố không có tiếng còi xe ầm ĩ, đường phố không bị kẹt xe cũng không thấy ai tranh giành, cãi vã hay chen lấn. Mọi người ứng xử với nhau chừng mực, văn minh có nền nếp…

Dù là thành phố du lịch lớn, Đà Nẵng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, trật tự; không có người đeo bám hay làm phiền khi mua hàng.

Mọi thứ yên bình với không gian có thể vừa đi dạo, tận hưởng cảnh đẹp vừa tự do chụp ảnh, ngắm sông Hàn lấp lánh ánh đèn mà không cần phải cảnh giác như ở một số nơi khác.

Du khách có thể thoải mái đi dạo đêm, tận hưởng vẻ đẹp thành phố một cách trọn vẹn mà không cần quá lo lắng về các rủi ro thường gặp tại điểm du lịch đông đúc.

Tôi thường nghe nói về Đà Nẵng với danh xưng “thành phố đáng sống”, nhìn những gì đang diễn ra ở đây thì quả thực là như vậy.

Cầu Vàng - địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Chị Đinh Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội): Thành phố sạch, đẹp, các món ăn khá ngon và giá hợp lý

Tôi thật sự bất ngờ khi lần đầu đến Đà Nẵng cách đây 10 năm, không khí nơi đây trong lành, vỉa hè thông thoáng, cây xanh được chăm sóc cẩn thận, điều mà không phải điểm du lịch nào cũng có được.

Sau nhiều năm, tôi vẫn ưu tiên chọn Đà Nẵng cho các kỳ nghỉ của gia đình, bây giờ thành phố được quy hoạch và phát triển hiện đại hơn, lại rất sạch đẹp và ngăn nắp. Dọc các tuyến đường trung tâm hay ven biển, tôi hầu như không thấy rác thải vứt bừa bãi.

Một lý do nữa khiến gia đình tôi hài lòng nhất chính là ẩm thực, nhất là hải sản. Chúng tôi chọn lưu trú ở một khách sạn ven biển Mỹ Khê, đặt bàn ăn uống ngay tại khu vực có đông khách du lịch nhưng không hề đắt đỏ.

Các món hải sản như cá, ghẹ hấp, mực nướng, nghêu xào sả ớt hay lẩu cá đều tươi, ngon, vừa miệng, chế biến theo yêu cầu mà nhân viên không tỏ ra khó chịu.

Một bữa tối no nê cho cả gia đình 4 người chỉ khoảng 600-700 nghìn đồng - mức giá này là quá hợp lý so với chất lượng món ăn và dịch vụ ở đô thị lớn như Đà Nẵng.

Qua các chuyến đi, chúng tôi được khám phá nhiều địa điểm vui chơi cũng như ăn uống. Mọi người rất thích đến các chợ truyền thống để thưởng thức món ăn địa phương đa dạng và hấp dẫn thực khách.

Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng thực sự ấn tượng với cách làm du lịch của Đà Nẵng, nhiều món ăn ngon, giá hợp lý và thành phố thì văn minh, sạch sẽ.

Cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN

Chị Fukunishi Suzaka (du khách đến từ Nhật Bản): Những cây cầu gợi cho tôi nhiều cảm xúc

Trước khi đến Đà Nẵng, tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin liên quan, trong đó thực sự lôi cuốn đó là những cây cầu bắc qua sông Hàn. Tôi đã đi qua nhiều thành phố có sông, nhưng ít nơi nào có nhiều cây cầu đẹp như Đà Nẵng.

Tôi đặc biệt thích cảm giác đi bộ dọc theo những cây cầu nổi tiếng được review như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý hay cầu Tình yêu... Mỗi cây cầu ở đây đều mang một dáng vẻ riêng, được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật.

Riêng cảm giác thú vị nhất là khi đứng giữa cầu Rồng vào ban đêm, được ngắm thành phố rực sáng, phản chiếu xuống mặt nước - như đang được tham gia vào trò chơi màu sắc.

Đà Nẵng có những cây cầu không chỉ là phương tiện kết nối giao thông mà còn tạo thương hiệu của điểm đến, là biểu tượng cho sự đổi mới, sáng tạo và vươn lên của một thành phố hiện đại.

Với du khách ở xa được đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh trên những cây cầu này là một phần không thể thiếu khi đến thành phố trung tâm của miền Trung Việt Nam.

Tôi sẽ rất nhớ thành phố này và nếu có dịp trở lại thì sẽ dành nhiều thời gian để khám phá kỹ hơn.

