Văn hóa - Văn nghệ Đà Nẵng thắng lớn tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 ĐNO - Ngày 3/11, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, các nhạc sĩ, ca sĩ của thành phố vừa xuất sắc giành 3 giải thưởng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.

Nhạc sĩ Trần Bách Ngà (thứ 2, bên phải sang) nhận giải A tại liên hoan. Ảnh: ĐVCC

Liên hoan diễn ra từ ngày 29/10 đến 2/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên và gần 200 tác phẩm đến từ 38 chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong cả nước.

Với chủ đề “Âm nhạc hội tụ và lan tỏa”, sự kiện là dịp để các nhạc sĩ, ca sĩ giao lưu, giới thiệu những sáng tác mới mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng tham dự liên hoan với 6 tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự đa dạng về phong cách và chiều sâu nghệ thuật.

Kết quả, chi hội xuất sắc giành 3 giải thưởng, gồm: 1 giải A cho tác phẩm “Con đường tuổi thanh xuân” của nhạc sĩ Trần Bách Ngà; 1 giải B cho tác phẩm “Vui tìm cái chữ” của nhạc sĩ Võ Đình Nam; 1 Huy chương Bạc cho ca sĩ Thanh Yên với ca khúc “Mẹ ru” (sáng tác Đức Trịnh).

Thành tích ấn tượng này là niềm tự hào của giới âm nhạc Đà Nẵng, đồng thời khẳng định bước trưởng thành và vị thế ngày càng vững chắc của đội ngũ sáng tác, biểu diễn âm nhạc thành phố trên bản đồ âm nhạc Việt Nam.