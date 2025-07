Chính trị Đà Nẵng thành lập 24 công đoàn phường, xã ĐNO - Ngày 4-7, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quyết định của Liên đoàn Lao động thành phố về thành lập công đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đến dự hội nghị. Ảnh: XUÂN HẬU

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 3697/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (mới), bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Văn Đại, Hồ Thị Lan Hương.

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố ra mắt hội nghị. Ảnh: X.HẬU

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố có 22 ủy viên. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố có 32 ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố có 8 ủy viên.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố công bố các quyết định thành lập 24 công đoàn phường, xã trên địa bàn, gồm: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Khê, Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Vân, Hòa Cường, Hòa Khánh, Bà Nà, Nam Phước, Duy Xuyên, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Đại Lộc, Núi Thành và Thăng Bình.

Liên đoàn Lao động thành phố công bố các quyết định thành lập 24 công đoàn phường, xã. Ảnh: X.H

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng các cán bộ trên cương vị mới đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm, đoàn kết, các cán bộ công đoàn sẽ nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Công đoàn thành phố tích cực nắm bắt thông tin người lao động từ các địa phương khác đến, làm việc trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Công đoàn quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống, điều kiện sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, người lao động, xây dựng các chương trình chăm lo, hỗ trợ phù hợp nhu cầu thực tiễn.