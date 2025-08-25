Y tế Đà Nẵng thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử với mục tiêu đến trước ngày 30/9/2025, tất cả bệnh viện trên địa bàn sẽ thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử.

Đoàn công tác của Sở Y tế tổ chức thẩm định các điều kiện triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ. Ảnh: L.Q

Y tế tư nhân “vào cuộc”

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ tổ chức chương trình tự thẩm định hệ thống bệnh án điện tử (Electronic Medical Record – EMR) theo quy định của Bộ Y tế, với sự tham dự và giám sát của đoàn công tác đến từ Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mục tiêu thay thế hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử hiện đại, minh bạch và an toàn.

Sở Y tế đã tiến hành đánh giá toàn diện hệ thống EMR của bệnh viện, tập trung vào việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ giấy; lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho in kết quả giấy.

Ngoài ra, đoàn còn trực tiếp khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, kiểm tra máy móc, phần mềm quản lý, khả năng tích hợp dữ liệu và tính liên thông với cơ quan quản lý, đồng thời tham quan thực tế các khoa, phòng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ trong quy trình khám, chữa bệnh.

Ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng kỹ thuật, chủ động xây dựng quy trình nghiệp vụ, đào tạo nhân sự và vận hành đồng bộ hệ thống của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ. Đây là bước đi đúng hướng, phù hợp chủ trương về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong ngành y tế.

Bà Đặng Thị Kiều Hoa, Giám đốc vận hành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ cho biết, theo kết quả thẩm định, hệ thống EMR tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiếp tục triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế cho hồ sơ giấy.

Bà Hoa nói: “Bệnh viện cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế nhằm đảm bảo vận hành thành thạo, an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng bệnh án điện tử sẽ là công cụ hữu hiệu, giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, đồng thời mang lại sự tiện lợi, minh bạch và hài lòng cho người bệnh”.

Được biết, Sở Y tế đã thực hiện rà soát các cơ sở y tế theo các thông tư của Bộ Y tế quy định về điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trước đó, hồi tháng 6/2025, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chính thức công bố áp dụng bệnh án điện tử, sau khi được Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội thẩm định đảm bảo các điều kiện.

Tạo nền tảng cho hệ thống y tế hiện đại

Mới đây, hội nghị đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử được Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức. BS.CKII. Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện cho rằng, việc triển khai bệnh án điện tử là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế tại đơn vị. Việc thay thế hoàn toàn bệnh án giấy sẽ góp phần giảm thủ tục, nâng cao chất lượng dữ liệu y tế, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo nền tảng vững chắc cho việc kết nối – chia sẻ dữ liệu với hệ thống y tế toàn quốc.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu. Ảnh: T.A

Bệnh viện C Đà Nẵng đang triển khai phần mềm bệnh án điện tử với các yêu cầu nhập hồ sơ, quản lý hồ sơ khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, quản lý dược; cho phép thực hiện thanh toán và liên thông thông tin bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí, quản lý xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý thống kê, báo cáo…

Theo đánh giá của Cục Khoa học công nghệ Bộ Y tế, bệnh án điện tử tại Bệnh viện C Đà Nẵng có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, phần mềm xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (RIS-PACS) đảm bảo liên thông dữ liệu 2 chiều, phòng máy chủ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tất cả cán bộ y tế có chức năng đều được cung cấp xác thực chữ ký số, đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y tế.

Việc triển khai bệnh án điện tử mang lại lợi ích thiết thực trên nhiều phương diện. Người bệnh sẽ tiết kiệm thời gian khi không phải mang theo hồ sơ giấy, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, các rủi ro nhầm lẫn trong kê đơn, xét nghiệm cũng được giảm thiểu nhờ dữ liệu lưu trữ chính xác, đồng bộ. Chưa kể, bệnh án lưu trữ trọn đời, bệnh nhân dễ dàng theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh qua ứng dụng hoặc website.

Đối với đội ngũ y, bác sĩ, bệnh án điện tử giúp truy cập nhanh toàn bộ lịch sử điều trị để đưa ra phác đồ chuẩn xác hơn. Hỗ trợ phối hợp liên chuyên khoa, nâng cao hiệu quả hội chẩn và điều trị. Đồng thời, tạo nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, phân tích dịch tễ, đánh giá chất lượng điều trị.

Bệnh án điện tử chính là tiền đề để xây dựng nền y tế hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.