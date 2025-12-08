Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch đô thị và nông thôn UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch đô thị và nông thôn để công tác thực hiện, quản lý quy hoạch và đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai bình thường cho đến khi các quy hoạch được điều chỉnh hoặc hết thời hạn theo quy định.

Một số khu vực của phường Hải Vân và Liên Chiểu chưa có quy hoạch phân khu đô thị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sẽ lập quy hoạch chung toàn thành phố và 69 xã mới

Hiện nay, 3 phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân có một hoặc một số khu vực (các xã cũ) chưa có quy hoạch phân khu đô thị. Các phường Quảng Phú, Bàn Thạch, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây còn thiếu một hoặc một số quy hoạch phân khu đô thị. Một số xã chưa có quy hoạch chung xã hoặc thiếu một phần quy hoạch chung xã.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho rằng, thời gian đến, thành phố phải tổ chức lập đồ án quy hoạch chung (quy hoạch đô thị) toàn thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập) đồng thời với lập quy hoạch kinh tế - xã hội trên toàn bộ phạm vi không gian phát triển của thành phố mới gồm toàn bộ các khu kinh tế (Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang…), khu du lịch quốc gia (Sơn Trà, Cù Lao Chàm)...

Các đồ án quy hoạch được thực hiện chuyển tiếp để các công trình, dự án được triển khai bình thường sau sáp nhập địa giới hành chính. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh đó, cần phải tổ chức lập quy hoạch chung xã mới tại 69/70 xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới (ngoại trừ xã Tam Hải do không sắp xếp địa giới hành chính và quy hoạch chung xã đã được phê duyệt).

Qua đó nhằm định hướng tổ chức không gian tổng thể, kiến trúc cảnh quan, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mạng lưới khu dân cư nông thôn toàn xã; định hướng phát triển hệ thống trung tâm xã mới, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Tiếp tục thực hiện các quy hoạch đã được duyệt

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn hiện nay, không thực hiện điều chỉnh tổng thể cho từng đồ án quy hoạch chung, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch vùng huyện... đã được phê duyệt, mà thực hiện nghiên cứu điều chỉnh trong tổng thể quy hoạch chung toàn thành phố.

Các xã mới được thành lập mà đã có các quy hoạch chung xã (nông thôn) hoặc quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện tổ chức quản lý quy hoạch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước mắt, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 929 ngày 8/8/2025 thống nhất chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực hiện chuyển tiếp).

Cụ thể, các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung khu chức năng, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chi tiết, được tiếp tục tổ chức quản lý quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo quy định cho đến khi được điều chỉnh hoặc thay thế hoặc hết hiệu lực theo quy định.

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, các quy hoạch chung khu chức năng, các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện tiếp tục được điều chỉnh cục bộ tại một hoặc một số khu vực cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu đầu tư xây dựng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội..., mà không làm thay đổi tính chất, chức năng, ranh giới của quy hoạch đã được phê duyệt.

Các phường (mới) sau sáp nhập đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt trên toàn bộ phạm vi ranh giới thì tiếp tục quản lý, thực hiện theo quy hoạch phân khu đã được duyệt.

UBND thành phố cho phép nghiên cứu tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị tại các phường mới chưa có hoặc thiếu quy hoạch phân khu, song song với việc lập quy hoạch chung thành phố để đồng bộ về dữ liệu và rút ngắn thời gian thực hiện. Việc tổ chức lập quy hoạch chung xã mới (69 xã phải lập) đồng thời với quy hoạch chung thành phố để đồng bộ về dữ liệu, định hướng, tiết kiệm thời gian và các nguồn lực...

Đối với các quy hoạch phân khu khu chức năng (khu công nghiệp, khu du lịch,...), do không chịu tác động lớn từ việc sắp xếp đơn vị hành chính nên tiếp tục thực hiện theo quy định đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch được duyệt.