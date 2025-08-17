Quốc phòng - An ninh Đà Nẵng thưởng nóng 200 triệu đồng cho lực lượng biên phòng phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ĐNO - Chiều 17/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến thưởng nóng lực lượng biên phòng thành phố về thành tích phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chúc mừng lực lượng biên phòng đã phá chuyên án lớn ma túy trên địa bàn thành phố. Ảnh: T. HUY

Báo cáo lãnh đạo thành phố, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 9 giờ sáng 15/8 tại phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng phối hợp bắt quả tang 2 nghi phạm N.T.L (trú phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C (trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gần 300 kg ma túy các loại, 2 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của nghi phạm N.T.L, các lực lượng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương chiến công xuất sắc, an toàn tuyệt đối của tập thể 3 lực lượng biên phòng thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm khu vực miền Trung, đã góp phần gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.

Từ năm 2024 đến nay, lực lượng biên phòng 2 tỉnh, thành Quảng Nam, Đà Nẵng (cũ) và thành phố Đà Nẵng (mới) thường xuyên phá các vụ án ma túy lớn hàng trăm kg.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, trái sang) khen thưởng lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Ảnh: T. HUY

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới có đường biên giới rừng núi dài giáp với Lào, hệ thống giao thông thuận lợi bị các đối tượng lợi dụng làm địa bàn đầu mối trung chuyển ma túy, tiếp tục đặt ra nguy cơ rất lớn, những thách thức không thể chủ quan cho lực lượng phòng chống ma túy.

“Nếu tưởng tượng 300 kg ma túy không bị ngăn chặn, tuồn ra xã hội sử dụng thì hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh trật tự xã hội. Nên các lực lượng cần tập trung đấu tranh trọng điểm hơn nữa, nhất là khi chuyển qua mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để đối tượng lợi dụng sơ sở, chủ quan để hoạt động.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền mỗi người dân là 1 pháo đài tự phát hiện, phòng chống tội phạm, cùng với cơ quan chức năng đấu tranh”, Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ.

Dịp này, lãnh đạo thành phố thưởng nóng 200 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất với đề xuất của lực lượng biên phòng thành phố về việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ, bảo đảm an toàn, hiệu quả cho lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ phá án.