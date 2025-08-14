Kinh tế Đà Nẵng tổ chức diễn đàn công nghệ lớn nhất về ngành khách sạn ĐNO - Chiều 14/8, Tổ chức HorecFex Việt Nam và Liên chi hội khách sạn Việt Nam phối hợp Cung hội nghị quốc tế Ariyana công bố sự kiện HorecFex 2025 - triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống/cà phê) diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 26-27/8.

Đại diện Tổ chức HorecFex Việt Nam và Liên chi hội khách sạn Việt Nam thông tin về sự kiện HorecFex Việt Nam 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

HorecFex Việt Nam 2025 thu hút hơn 500 khách sạn, nhà hàng và các đơn vị doanh nghiệp, 3.500 khách mời và 90 diễn giả trong nước và quốc tế; có 80 gian hàng triển lãm công nghệ ngành khách sạn.

Tại sự kiện, các chuyên gia chia sẻ, thảo luận, cập nhật các giải pháp và xu hướng đột phá cho ngành khách sạn, du lịch và dịch vụ. Trong đó, tập trung định hướng tương lai ngành khách sạn, phương pháp và xu hướng để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch bền vững; giải pháp đào tạo nguồn nhân lực – chìa khóa của sự phát triển lâu dài; giải pháp kinh doanh nhà hàng hiệu quả.

Ngoài ra, có 20 phiên thảo luận liên quan đến công nghệ tiên tiến, công nghệ AI, ChatGPT giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành khách sạn.

Trong khuôn khổ sự kiện HorecFex Việt Nam 2025, khách tham dự có cơ hội trực tiếp tương tác với những giải pháp robot tiên tiến đang được ứng dụng trong ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch như: robot phục vụ dịch vụ, robot phục vụ lễ tân, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành; thử nghiệm những công nghệ mới kính VR Meta - tập đoàn công nghệ của Mark Zuckerberg...