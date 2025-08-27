Quốc phòng - An ninh Đà Nẵng trang bị kiến thức, kỹ năng cho gần 300 tài xế xe công nghệ và taxi ĐNO - Sáng 27/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông cho đoàn viên thuộc các công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho 300 đoàn viên là tài xế xe công nghệ và tài xế taxi trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là đoàn viên của các công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở gồm: Nghiệp đoàn lái xe công nghệ grap; Công đoàn Công ty CP Mai Linh miền Trung; Công đoàn Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng; Công đoàn Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam.

Các tài xế được tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan; quy định pháp luật về mức xử phạt hành chính mới nhất đối với các hành vi vi phạm giao thông.

Đồng thời chia sẻ các kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với tài xế xe công nghệ và tài xế các hãng taxi để điều khiển phương tiện an toàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, bền vững.