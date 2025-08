Môi trường Đà Nẵng triển khai kế hoạch cắt tỉa cây xanh ứng phó bão năm 2025 ĐNO - Nhằm chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới, từ ngày 1/8, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổng thể cắt tỉa, xử lý cây xanh đô thị trên toàn địa bàn thành phố.

Từ 1/8/2025, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng thực hiện cắt tỉa, xử lý cây xanh đô thị trên toàn thành phố.

Đây là hoạt động thường niên thuộc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh do Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ đạo, điều phối.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết: “Việc cắt tỉa cây xanh được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và công trình trong mùa mưa bão. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến ngày 10/10/2025, tùy vào điều kiện thời tiết và tình hình thực tế”.

Theo kế hoạch, công tác cắt tỉa được tiến hành trên các tuyến đường có bề rộng từ 7,5m trở lên; công viên, khu tưởng niệm do Sở Xây dựng đặt hàng công tác duy tu cây xanh trong năm; một số tuyến đường phát sinh chưa bàn giao nhưng có nguy cơ cao cây đổ, gãy nhánh khi có gió lớn.

Bà Diễm cho hay, dù kế hoạch được xây dựng bài bản nhưng có thể phát sinh một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Một trong những khó khăn lớn nhất là ô tô đậu kín các làn đỗ xe trên nhiều tuyến phố trung tâm, cản trở việc đưa xe nâng, xe cẩu vào hiện trường xử lý cây xanh.

Bên cạnh đó, nếu thời tiết diễn biến phức tạp hoặc xuất hiện bão sớm hơn dự kiến, công ty sẽ ưu tiên xử lý các tình huống khẩn cấp, dẫn đến việc điều chỉnh kế hoạch cắt tỉa ở một số khu vực.

“Chúng tôi sẽ linh hoạt điều phối nhân lực, thiết bị và thông báo kịp thời đến người dân nếu có thay đổi về thời gian hoặc địa điểm triển khai”, bà Diễm nói.

Để công tác cắt tỉa cây xanh diễn ra thuận lợi, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đề nghị UBND các phường, xã phối hợp tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân để nắm rõ lộ trình thực hiện.

Mỗi năm Đà Nẵng có hàng nghìn cây xanh đô thị được chăm sóc, kiểm tra và xử lý để phòng tránh nguy cơ gãy đổ, gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Việc chủ động thực hiện cắt tỉa không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tài sản nhân dân mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững.